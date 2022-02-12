俄羅斯入侵烏克蘭 拜登指普京16日動手

美國熟悉內情人士稱，美國總統拜登和西方領導人通話時，稱俄羅斯進攻烏克蘭日期就在16日。此前美國總統拜登在電話會議中告訴各國領袖，莫斯科可能在5天內發動攻擊。不過，歐洲則對此日期有不同看法。至少2名歐盟外交官持懷疑論。但德國媒體接獲消息顯示，美國中情局和軍方已通知北約各成員國，俄羅斯最快恐在16日進攻烏克蘭。但也有人認為美國或許是故意散布訊息，以破壞俄羅斯的攻擊計畫。

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據中央社今天報道稱，俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，美媒曝拜登稱是16日。美國白宮國安顧問蘇利文示警俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，甚至可能在北京冬奧期間發生。美國媒體11日報導，熟悉內情人士稱，美國總統拜登和西方領導人通話時，稱進攻日就在16日。

美國11日對烏克蘭緊張局勢提出警告，稱俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，可能會在幾天內發動空襲，呼籲美國公民在48小時內儘速離開烏克蘭。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天在華府告訴記者，目前集結在烏克蘭邊境的超過10萬俄羅斯大軍，可能在任何時間點發動入侵行動。蘇利文也否決普京基於中俄關係，絕不會在北京冬奧期間發動攻擊的猜想，稱進攻可能在20日冬奧閉幕前發生。

蘇利文在白宮發言稱，身處烏克蘭的所有美國公民應該在未來24到48小時內儘快離開。“我們不清楚會發生什麼事，但現在風險相當高、威脅相當立即”。他還說，如果烏克蘭遭受攻擊，美軍不會派員疏散美國公民。

該報道說，蘇利文發言之前，美國總統拜登和6名歐洲領導人、北大西洋公約組織（NATO）及歐洲聯盟（EU）領袖舉行會談，商討冷戰結束以來最嚴重的西方與俄羅斯危機。美國政治新聞媒體Politico稱，美國總統拜登在電話會議中告訴各國領袖，莫斯科可能在5天內發動攻擊。

就在蘇利文發言之前不久，美國公共電視網（PBS）節目“新聞時刻”（NewsHour）的西夫林（Nick Schifrin）稱，美國判斷俄羅斯總統普京已經做出決定要入侵烏克蘭，也已經傳令給他的部隊。

不過，蘇利文則稱，不認為普京已經作出任何最終決定，或不知道他是否已經作出任何最終決定。

NatSec Daily引述知情人士報道說，拜登在11日長達1小時的電話會議中告訴西方領導人，俄羅斯會在16日發動進攻。

Politico也從多名美國官員方面證實，俄羅斯最快將在16日對烏克蘭發動實體攻擊。華府告訴盟國，最初可能由一連串導彈攻擊和網絡攻擊揭開序幕。

一名官員表示，領袖的電話會議中表明，網攻“迫在眉睫”；另一人則說，情報“很具體且令人驚恐”。蘇利文也提到，俄羅斯對烏克蘭發動攻擊很可能先是“空中轟炸與導彈攻擊”。

報道稱，不過，歐洲方面則傳來不同看法。一名英國官員稱，他們對於16日這個情報“有不同解讀”。2名歐盟外交官則更持懷疑論，其中一人說，他們“還沒有接受這個情報。普京如果決定開戰是大錯特錯。戰爭的代價非常高昂，烏克蘭將不惜一切反擊”。

至於開戰是否在即，一名歐盟東部成員國資深官員表示還“很難說”，“主要計畫是要準備實施制裁”，“關鍵在於協調、統一採取行動”。報道稱，或許16日攻擊是美國比較粗糙、還未經徹底評估的一條情資，這或許可以解釋為何對於普京是否決定開戰、或者多快開戰，各國官員為何會有天差地別的看法。

可以確定的是，對於普京將對烏克蘭採取下一步動作，白宮的語氣愈來愈緊張。

據自由時報今天報道稱，據德國媒體接獲消息顯示，美國中情局和軍方已通知北約各會員國，俄羅斯最快恐在16日進攻烏克蘭。事實上，2月中旬向來被認為是俄國有可能出兵的時間點，但也有人認為美國或許是故意散布訊息，以破壞俄羅斯的攻擊計畫。

據德國周刊發行量前三大的《明鏡》報導，目前並不清楚中情局做出這種判斷有什麼依據，但外傳美國所參照的線索非常詳細，而且得到許多消息來源的支持，有可能是美方截獲俄國高層準備進軍的跡象。