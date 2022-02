呼應歐盟視中國為體制競爭對手 德國傳跟進

隨着德國新總理朔爾茨不再採取前總理默克爾對北京的非對抗性立場,德國外交部將發公文給其他政府部門,敦促他們將中國視為“體制競爭對手”,呼應歐盟的立場。

據中央社今天引述消息報道稱,傳德國將硬起來,呼應歐盟視中國為體制競爭對手。

德國高階政治人物向“日經亞洲”(Nikkei Asia)證實,德國外交部的計畫將使三黨執政聯盟協議中有關中國的要點成為官方政策,這讓北京大感不滿。去年9月,朔爾茨(Olaf Scholz)率領的社會民主黨(SPD)險勝默克爾(Angela Merkel)所屬的基督教民主黨(CDU)。

中間偏左的社民黨、綠黨和親商的自由民主黨(FDP)之間的協議,含有若干激怒中國的要素,包括指控在新疆設有強迫勞動再教育營,以及要求讓台灣參與更多國際組織。

據“明鏡周刊”(Der Spiegel)本月稍早率先報道稱,德國外交部打算對中國使用“體制競爭對手”這一詞。雖然歐洲聯盟執行委員會早就給中國貼上此標籤,這仍代表德國政府對中政策基調的重大調整。隸屬德國綠黨的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰(Reinhard Buetikofer)告訴日經亞洲:“新官上任三把火,柏林展現它的對中新政策比前總理默克爾還有魄力。”

默克爾執政16年期間大多避免與中國正面衝突,顯然部分原因為確保德國的商業利益:德國有1/3汽車銷往中國,加上中國是德國的第2大出口市場,僅次於美國。2021年,德國對中國出口金額超過1000億歐元。

德國新政府沒有派代表參加北京冬季奧運,且朔爾茨打算在與中國國家主席習近平會面之前,先與印度和日本政府咨商。明鏡周刊指出,隸屬綠黨的外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)目前沒有訪問中國計畫。

中國歐盟商會(EU Chamber of Commerce in China)主席伍德克(Joerg Wuttke)告訴日經亞洲:“德國政府將中國歸類於‘體制競爭對手’不是新聞,早在2019年歐盟和德國工業聯盟(German Federation of Industries)就曾發表類似聲明,但德國政府現在顯然尋求靠攏布魯塞爾。”

提供德國各政府部門與中國相關計畫建議的德國柏內茲諮詢公司(Berners Consulting)負責人柏內茲(Lutz Berners)表示,外交部的新公文可能預示政策重大改變。據柏內茲認為,這必須被視為一種嘗試,以反制北京慣用的作法。中國通常會和較小國家舉行雙邊會談,而非多邊會談,因為中國在多邊會談中影響力會減小。柏內茲說:“中國應對中東歐國家創立的17+1合作機制時,使用這種策略就非常成功。”

柏內茲說:“外交部現在正在對所有其他政府部門提供明確建議,當考慮與中方進行新合作計畫時,先採取謹慎態度,這可能會影響一些計畫,例如研究領域的合作。”