白俄越野滑雪新秀遭當局封殺 舉家出逃

出於遭白俄羅斯當局報復的擔憂，白俄越野滑雪運動員達莉婭 · 多利多維奇（Darya Dolidovich）及其家人日前已逃離祖國，抵達波蘭。這也是繼去年東京奧運田徑選手齊馬努斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）出逃後，又一起白俄羅斯菁英運動員受迫害的見證。

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綜合媒體報道，白俄羅斯越野滑雪新秀達莉婭因參與反白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）遭封殺，與家人一起於北京冬奧前出逃波蘭尋求庇護。

當地時間2月8日，達莉婭和她的父親謝爾蓋·多利多維奇（Sergei Dolidovich）二人在波蘭接受了外媒的視頻採訪。

謝爾蓋表示，去年白俄總統大選，盧卡申科被控舞弊，民眾不滿發起示威遊行，過程多次爆發警民衝突，他與女兒當時也上街參與抗議，不料隨後就遭到當局封殺。

他說，去年12月，達莉婭無預警被剝奪參賽權，他也認為未來，她不僅無法在白俄羅斯繼續發展，甚至可能被捕入獄，因此就算達莉婭幾個月後就要從高中畢業，他們仍趕忙在北京冬奧開幕前幾天逃往波蘭，盼能在當地延續她的滑雪職業生涯。

已被白俄滑雪聯合會（Belarus Ski Union）剝奪參加比賽權利的達莉婭則表示，自己熱衷於滑雪，希望在波蘭繼續訓練，追求她的奧運夢想。

報道說，謝爾蓋·多利多維奇曾是一名著名的越野滑雪運動員，代表白俄羅斯參加過七屆冬季奧運會，也是達莉婭的教練。

達莉婭並非首位遭白俄羅斯迫害甚至出逃的運動員。另一位滑雪選手安德里克（Sviatlana Andryiuk）也被當局指控為反對派支持者，因而遭剝奪本屆冬奧的參賽資格。

2021年東京奧運會，田徑選手齊馬努斯卡婭因在東奧期間公開指責教練疏失遭到高層撤換，並要求她立即從日本返國，但她當時拒絕登機，經考量人身安全後，決定前往波蘭尋求庇護。

值得一提的是，白俄羅斯奧委會主席，正是白俄總統盧卡申科的兒子維克托·盧卡申科（Viktor Lukashenko）。據報道，白俄總統盧卡申科被稱為 “歐洲最後一任獨裁者”，靠操縱選舉鐵腕掌控白俄羅斯已超過27年。

2020年8月，在那場普遍被視為受到操作的選舉中，盧卡申科獲得80.23%的選票，反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）僅獲得9.9%，與選前的民意調查十分衝突。

充滿爭議的選舉後，白俄羅斯多個城市爆發民眾示威活動，抗議當局舞弊操縱選票。但遭到了當局出動防暴警察鎮壓，有示威者被打死，數百人被抓捕，數百人受傷。女總統競選人季哈諾夫斯卡婭也被迫做出艱難抉擇，流亡立陶宛。

此後白俄羅斯與西方國家的關係急劇惡化，一些國家和國際組織相繼對白俄羅斯採取制裁措施。

歐盟、英國、美國、加拿大和西方多個國家分階段對白俄羅斯官員和企業實施制裁，指責明斯克破壞選舉和侵犯人權。

2020年11月6日，歐盟升級制裁白俄羅斯的力度，宣布對白俄羅斯總統盧卡申科實施制裁。