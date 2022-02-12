美俄領袖就烏克蘭情勢通話1小時 局勢依舊

美國總統拜登和俄羅斯總統普京2月12日舉行近一個小時的電話會談，討論烏克蘭危機。普京告訴拜登：俄羅斯提出安全要求之後，美國沒有給他們一個滿意的回應 。同時克里姆林宮譴責美國人的歇斯底里已達到“最高點”。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示：美國戰爭一觸即發的警告“引起恐慌，無助於”烏克蘭人。

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美國國務院再次提醒所有美國公民馬上離開烏克蘭，避免俄羅斯入侵傷害到他們。拜登對普京說：美國對烏克蘭問題的對話持開放態度，如果俄羅斯襲擊烏克蘭，將美國將迅速回應。

這次美俄峰會被認為是為解除烏克蘭危機作出的最後努力。美國國務院下令除“核心”外交團隊人員外，其他人員一律離開美國駐基輔大使館。澳大利亞和新西蘭周六也分別向本國公民發出通知，希望他們立即離開烏克蘭。

據路透社報道，白宮官員說，這次電話會談是應莫斯科方面的要求舉行的。

美國國務卿布林肯表示，他將在周六與俄羅斯外長拉夫羅夫通過，促使俄羅斯撤回其部署在俄烏邊界的陸海空軍部隊，通過外交方式尋找解決這場自冷戰之後在歐洲發生的最為嚴重的一場安全危機的辦法。

正在斐濟訪問的布林肯向媒體表示，“我們正在一個空窗期，俄羅斯總統普京一旦決定入侵（烏克蘭），戰爭隨時都會爆發。”

美國情報官員原來認為，普京會等到北京冬奧會結束後下令對烏克蘭採取軍事行動，以免得罪習近平。中國與俄羅斯是准盟友關係。但最近幾天，這些情報官員表示，（莫斯科的）時間表可能提前了，拜登政府的官員從周五開始公開承認這一點。

美國國家安全顧問沙利文對媒體說，“我們持續看到俄羅斯行動升級的跡象，包括更多的部隊抵達烏克蘭邊界，入侵行動可能會在冬奧會期間發生。冬奧會計畫在2月20日閉幕。

沙利文表示，美國做好了兩種準備，無論發生什麼，西方都會比過去更加團結。

莫斯科一再反駁美國的說法，稱俄羅斯部隊調往烏克蘭邊界是為了保持足夠的力量應對北約盟國的入侵。據稱，俄羅斯集結在那裡的部隊不會少於十萬人。

布林肯表示，希望普京選擇外交方式解決問題，但他強調如果發生侵略，華盛頓將立刻啟動對俄羅斯的經濟制裁。法新社引用他的話說，“我依然希望他（普京）不要再次選擇侵略道路，希望他選擇外交與對話的道路，”“如果他不這樣，我們已經做好了準備。”

拜登正在馬里蘭州的戴維營度周末。他將在那裡與普京通電話。拜登一直認為與普京進行一對一的接觸是尋找解決辦法的最佳方式。

另據彭博通訊社報道，德國、荷蘭以及中國都對在烏克蘭的本國公民發出警示。柏林政府星期六建議所有在烏克蘭的德國公民自行決定他們是否有必要呆在烏克蘭。如非必要，他們應做好接到通知立即撤離的準備。

荷蘭外長也向所有在烏克蘭的荷蘭公民發出類似的建議，他說：“（烏克蘭）局勢已經令人擔憂，並且在最近幾天里進一步惡化。”

中國駐烏克蘭使館告誡中國公民“密切注意當地局勢。”中國大使館通過微信說，烏克蘭和俄羅斯之間的緊張局勢已引起各方關注，“目前各種各樣的說法都有。”但是中國駐烏克蘭大使館並未明確建議在那裡的中國公民撤離。