美指俄已集結足夠大舉入侵軍力 空襲烏克蘭能隨時發生 俄懟稱謠言惑眾

美國警告，俄羅斯已經在烏克蘭附近集結了足夠的軍隊，足以發動大規模入侵。在莫斯科對西方外交努力做出更加強硬回應後，華盛頓敦促所有美國公民在48小時內離開烏克蘭。為了應對，美國將在未來幾天向波蘭增派3,000兵力，以幫助安撫北約盟國。俄羅斯反駁俄羅斯可能計畫入侵烏克蘭的虛假信息，並指控西方國家在媒體的幫助下散布謠言惑眾。拜登今天與普京就此通電話。

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美國稱俄羅斯已集結足夠大舉入侵烏克蘭的軍力，空襲可能隨時發生。美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)星期五說，俄羅斯隨時可能發動攻擊，而且很可能以空襲開始。他說，美國情報機構認為，對基輔發動快速攻擊也是有可能的，俄羅斯總統普京可能在2月20日北京冬奧會結束前下令入侵。

不過，沙利文在媒體吹風會上表示，目前還不清楚普京是否確實下達了發動入侵的命令。

俄新社周五晚間援引克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)的話報導稱，俄羅斯總統普京和美國總統拜登將於周六通電話。

早些時候，美國一家私營公司公布的商業衛星圖像顯示，俄羅斯在烏克蘭附近的幾個地方部署了新的軍事力量。

拜登在接受美國全國廣播公司(NBC)新聞頻道採訪時說，烏克蘭的局勢“可能很快變得瘋狂”，此後他就烏克蘭危機與英國、加拿大、法國、德國、波蘭和羅馬尼亞的領導人以及北約(NATO)和歐盟(EU)的領導人通了電話。

上述會議結束後，隨後入侵警報不斷蔓延，英國首相約翰遜和其他幾個國家一起敦促本國公民離開烏克蘭。

與此同時，莫斯科方面表示，歐盟和北約本周對其安全要求的答覆顯示出“不尊重”。

美國國務卿布林肯說:“我們處在入侵隨時可能開始的窗口期，明確地說，這包括奧運會期間。”北京冬奧會將於2月20日結束。布林肯稱，＂...我們繼續看到俄羅斯不斷升級的令人不安的跡象，包括新部隊抵達烏克蘭邊境。”

路透社說，四名美國官員周五透露，美國將在未來幾天向波蘭增派3,000兵力，以幫助安撫北約盟國。俄羅斯在烏克蘭附近集結兵力後，在白俄羅斯和黑海舉行了軍事演習。這些不願透露姓名的官員說，增派的美軍將來自第82空降師，而不是美國在歐洲的部隊。其中一名官員稱這是一次重要的部署。

除此之外，美國已經有8,500名士兵處於戒備狀態，隨時準備在必要時部署到歐洲。本月早些時候，美國政府表示，將在波蘭和羅馬尼亞部署近3,000兵力。

雖然美國目前在黑海沒有部署任何軍艦，但美國海軍最近幾周向歐洲增派了四艘驅逐艦。

據路透社報道稱，俄羅斯外交部周五晚些時候表示，西方國家在媒體的幫助下散布虛假信息，稱俄羅斯可能計畫入侵烏克蘭。俄外交部在其網站上發布的一份聲明中稱，西方國家試圖轉移人們對他們自己侵略行為的注意力。