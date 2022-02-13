拜登和烏克蘭總統通電話

13日，美國總統拜登和烏克蘭總統澤連斯基通了電話。雙方表示威懾力和外交努力將並行。加拿大臨時關閉了大使館。使館工作人員從基輔移至西部主要城市利沃夫(Lviv）。烏克蘭總統澤連斯基還邀請普京訪烏。他表示：“我相信你在接下來的幾天里如能來基輔對穩定局勢發出強烈強信號，也將有助於緩解緊張的局勢”。

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美國總統拜登警告俄羅斯總統普京說，俄羅斯如果入侵烏克蘭，將引發西方迅速而果斷的反應，後果會很嚴重，並會降低俄羅斯的世界地位。拜登總統2月12日與普京總統進行了一個小時的通話，並提出上述警告。

拜登政府一名高級官員說，這次通話是專業並具實質性的，但沒有根本的改變。雙方的通話直接涉及美國公開提出的所有議題，目前尚不清楚普京是否願意追尋外交道路。

白宮表示，拜登對普京說，美國為外交和“其它可能發生的事態”做好了準備。

美國國務院星期六早些時候命令大部分駐烏克蘭使館人員離開烏克蘭，五角大樓表示正在撤出大約150名軍事訓練人員。以色列、葡萄牙和保加利亞星期六也要求本國公民離開烏克蘭。

法國總統馬克龍星期六並同俄羅斯總統普京通了話。馬克龍對普京說，真誠的談判與烏克蘭緊張局勢的加劇不符。

法國總統府一名官員說，普京在與馬克龍的通話中沒有顯示俄羅斯正準備進攻烏克蘭。這位官員說，拜登和馬克龍計畫星期六晚些時候通話。

美國政府星期五說，俄羅斯可能隨時入侵烏克蘭，可能會從空襲開始。

俄羅斯方面星期六表示，決定“優化”其駐烏克蘭的外交人員，擔心烏克蘭政府或其他方面的“挑釁”，俄羅斯在烏克蘭的使領館同時繼續履行重要職能。

美國國務卿布林肯星期六表示，如果普京決定入侵烏克蘭，華盛頓將立即施加經濟制裁。

布林肯在斐濟會見太平洋領導人後對記者說，“我繼續希望他不會選擇再次入侵的道路，他會選擇外交和對話的道路，”“但如果他不這樣做，我們已經做好準備。”

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）和五角大樓表示，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和美國國防部長奧斯汀星期六也進行了通話。

與此同時，成千上萬的烏克蘭人星期六在首都基輔集會展示團結，烏克蘭領導人要民眾不要驚慌，表示媒體對戰爭的預計過於暗淡。