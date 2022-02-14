俄烏邊境危機：烏克蘭強調只有加入北約才有安全保障

烏克蘭總統澤倫斯基周一表示，烏克蘭加入北約才將 "保證該國的安全"，儘管與俄羅斯有邊境嚴重軍事危機，烏克蘭重申希望加入北約。而俄羅斯則反對烏克蘭加入北約。德國總理朔爾茨今天與烏克蘭總統在基輔會談，北約與輸氣管道是聚焦話題。朔爾茨明天前往莫斯科。不少國家駐烏克蘭使館撤離人員及撤僑之際，烏克蘭富裕居民紛紛外逃。澤倫斯基批評西方國家搬離駐基輔使館的做法，是一個嚴重的錯誤。

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德國總理朔爾茨今天訪問基輔，開啟他的外交斡旋降溫旅程。烏克蘭總統澤倫斯基在基輔與德國總理朔爾茨舉行的新聞發布會上說：“我們理解到，只有加入北約才將保證我們的安全和領土主權。”

法新社說，但是莫斯科認為這個前蘇聯共和國加入北約是不可接受的，俄羅斯在與烏克蘭的邊界集結了數萬名軍隊，引發了冷戰結束以來最嚴重的俄羅斯與西方關係危機。

美國多次警告說，俄羅斯入侵烏克蘭的情況可能很快發生。

就在與朔爾茨面對面，澤倫斯基明確將有爭議的北溪2號管道描述為 俄羅斯的"地緣政治武器"，該管道將繞過烏克蘭連接俄羅斯和德國，澤倫斯基說基輔和柏林對該項目影響的 "評估存在一些分歧"。

美國正在敦促德國取消該項目。不過，如果烏克蘭被入侵，德國將重新審視該項目。該項目也在等待德國批准開建，但德國政府迄今仍對這一問題避而不談。

按宣布日程，德國總理朔爾茨明天前往莫斯科。朔爾茨敦促俄羅斯接受旨在緩和烏克蘭危機的 "對話提議"。據朔爾茨批評說，“俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事活動是不可理解的。”他說：“這種軍事部署沒有合理的理由。”

朔爾茨警告說，"沒有人應該懷疑歐盟在烏克蘭遭到襲擊時作出反應的決心"。朔爾茨說，"我們已經準備好將採取影響深遠的措施，對俄羅斯的經濟發展施加重大影響。"

美國和歐洲多次重申在軍事入侵的情況下對莫斯科進行嚴厲制裁。

據朔爾茨堅持說："這就是我明天在莫斯科將要強調的，"他重申，"烏克蘭的主權和領土完整 "是 "不可談判的"。朔爾茨說：“這就是為什麼我們仍然期望俄羅斯採取明確的行動降溫。”

德國一直被懷疑對俄羅斯很寬容，特別是出於經濟原因。不過，朔爾茨保證，德國將堅定地繼續向基輔提供經濟支持。朔爾茨說："在過去的八年裡，世界上沒有一個國家像德國那樣在財政上支持烏克蘭。"面對外國的威脅，我們將確保烏克蘭的自主性和抵抗。而且我可以向烏克蘭保證，我們將以同樣的決心繼續提供這種支持。"

俄羅斯星期一顯示了某種緩和。這一姿態立即在歐美股市帶來股點上升。據俄羅斯周一表示，美國和歐洲如此擔心莫斯科可能入侵烏克蘭，通過外交途徑解決俄羅斯和西方的烏克蘭危機是可能的。這是俄羅斯外長拉夫羅夫的講話。

拉夫羅夫稱，"我必須說，仍然有機會，" 根據俄羅斯官方電視畫面，俄羅斯外交部長拉夫羅夫是在回答總統普京的提問時做出回答。

據俄羅斯外交部長說："我們的（對話）可能遠未用盡，"他甚至提出要 "延長 "和 "擴大 "這些對話的可能性。

法新社說，拉夫羅夫此番講話遠沒有最近幾周從莫斯科傳出的那些話語那麼具有攻擊性。據電視畫面顯示，普京這樣稱讚說，"很好。"

俄羅斯在2014年已經吞併了克里米亞，並支持烏克蘭東部的親俄分離主義分子，但今天俄羅斯否認有任何侵略意圖。俄羅斯將任何緩和局勢的條件放在一系列西方的"安全保證 "上，包括保證烏克蘭永遠不會加入北約，以及從東歐撤出北約的軍事基礎設施。

歐美國家認為俄羅斯這些要求是不可接受的，但也建議就其他問題，如軍備控制，加強對話。

在拉夫羅夫發表最新聲明之際，德國總理朔爾茨周一在訪問莫斯科之前在基輔會見烏克蘭總統，這是為化解破壞歐洲安全穩定的俄羅斯-西方危機而進行的新的外交嘗試。

朔爾茨在抵達烏克蘭之前在一條推特上說："我們期待莫斯科立即出現降級的跡象，"他再次威脅俄羅斯，如果出現 "新的軍事侵略"，將有 "嚴重後果"。

烏克蘭已正式要求俄羅斯根據在歐洲安全與合作組織下的承諾，解釋在其邊界部署數萬名軍隊的情況。烏克蘭將俄羅斯應該給予解釋的期限定在星期二的歐安組織會議。烏克蘭還要求與俄羅斯舉行緊急會議，烏克蘭也批評俄羅斯違反歐安組織的規則，沒有通告俄羅斯軍隊壓境布防的信息。

烏克蘭外交部長Dmytro Kouleba批評說，莫斯科無視基輔提出的關於《維也納文件》的請求，該文件是歐安組織的一個決議案，旨在促進歐安組織57個成員國武裝部隊之間的透明度措施。

雖然歐安組織會議定在星期二舉行，但俄羅斯的參與尚未得到確認。

英國首相約翰遜今天呼籲俄羅斯總統普京後退一步，緩解烏俄邊境軍事危機。約翰遜同時強調，烏克主權領土完整以及加入北約的願望不可出賣。

烏克蘭總統澤倫斯基也邀請美國總統拜登訪問基輔，並說，拜登的訪問是烏俄之間安全的最佳保證。

法新社說，眼下許多國家要求他們的公民離開烏克蘭，或開始疏散他們的大使館，荷蘭航空公司KLM暫停飛行。法國雖然決定繼續在烏克蘭正常營運，但也要求法國在當地的公民 "準備一些儲備 "食品和水，以備不時之需，並勸導法國人打消近期前往烏克蘭旅行的計畫。