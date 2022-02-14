戰雲密布 美駐烏克蘭使館業務移往西部利沃夫

美國國務卿布林肯14日表示，美國駐烏克蘭大使館的業務將由首都基輔搬移到西部利維沃市（Lviv），原因是俄羅斯正在烏克蘭邊界“高度加速”集結軍隊。

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布林肯（Antony Blinken）發表聲明說：“由於俄軍高度加速集結，我們正將駐烏克大使館業務從目前的基輔館址搬移到利沃夫。”

他表示：“使館將繼續與烏克蘭政府接洽事務，協調在烏克蘭的外交往來。我們也將繼續作出密集的外交努力，以緩和危機。”

在美國下令多數外交人員離境並暫停領事服務後，基輔使館的人員即已大幅減少。目前有少數領事業務已移往利沃夫，當地距離波蘭邊界約70公里。