烏克蘭：俄羅斯加緊對烏進行“混合戰”

在美國官員警告俄羅斯可能即將入侵烏克蘭之際，烏克蘭官員表示，在烏克蘭三面集結10多萬大軍的俄羅斯，正在加緊對烏克蘭的擾動攻勢，包括網絡攻擊、經濟擾亂以及一個新的策略：傳播數以百計的假消息。

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美國《華爾街日報》2月13日報道，烏克蘭官員說，莫斯科日益加緊的混合攻勢目的，是削弱烏克蘭和製造恐慌，目的是試圖挑動不滿和抗議，就像俄羅斯2014年在烏克蘭東部那樣，以製造借口進行干預。美國及英國官員上個月表示，兩國發現了試圖扶植親俄羅斯的傀儡政府的政變陰謀。

報道說，這些策略顯示俄羅斯總統普京如何可以在避免因發動入侵戰爭而遭受西方嚴厲制裁的情況下，維持對烏克蘭的壓力。

烏克蘭國家安全與國防委員會秘書長、澤連斯基總統的首席國安顧問阿列克西·丹尼洛夫近日表示：“俄羅斯首要任務是從內部瓦解我們。”

俄羅斯一直否認有任何計畫入侵和危害烏克蘭，稱西方拉烏克蘭加入北約的企圖為烏克蘭帶來危害。

經濟脆弱的烏克蘭是歐洲最平窮的國家之一。俄羅斯的軍事集結導致投資者凍結項目、撤離資金。烏克蘭貨幣大幅度貶值，儘管還沒有到全面恐慌的地步。

俄羅斯周日宣布在黑海舉行海上演習，將會關閉烏克蘭南部的水域，阻礙烏克蘭主要港口的對外出口貿易。烏克蘭外交部抱怨這些封堵的經濟後果，稱是俄羅斯“混合戰爭”的一部分。

美國駐基輔大使館發推說，“俄羅斯對烏克蘭的經濟戰爭在繼續”。澤連斯基總統國安顧問阿列克西·丹尼洛夫說：“他們想扼住我們經濟的喉嚨”。

另據路透社報道，烏克蘭一位資深官員周日表示，儘管美國警告俄羅斯部隊可能隨時會入侵，但烏克蘭目前看不到有關閉領空的必要。

美國國務卿布林肯周六在與日本外相林芳正和韓國外交部長官鄭義溶就朝鮮半島局勢舉行三方會晤後的記者會上表示，結束與莫斯科在烏克蘭問題上對峙的大門繼續敞開。不過，俄羅斯採取軍事行動的危險之高，讓美國決定撤離駐基輔大使館的人員。

《紐約時報》周日報道說，儘管烏克蘭總統澤連斯基表示了解所有的危險，但繼續淡化美國有關俄羅斯入侵在即的警告，敦促保持鎮靜，稱他沒有看到表明俄羅斯即將進攻的情報。

澤連斯基對媒體表示，在信息空間有太多有關俄羅斯可能發動全面戰爭的信息。他甚至還譏笑有媒體報道稱俄羅斯可能計畫周三發動入侵。