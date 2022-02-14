美國防部：俄日日增加駐紮烏克蘭邊界軍隊和戰力 發表時間： 14/02/2022 - 21:53 Des soldats ukrainiens dans la régions de Donetsk, le 8 janvier © VADIM KUDINOV/SIPA / VADIM KUDINOV/SIPA 作者： 法廣 2 分鐘 美國國防部發言人柯比（John Kirby）在微軟國家廣播公司（MSNBC）14日播出的訪談中說，俄羅斯總統普京每天都在烏克蘭邊界附近增派軍隊並加強戰力。 廣告 繼續瀏覽後續 柯比說，“這些軍隊不斷增強戰力，不斷加強戰備。他們正在演習，所以我們認為，普京一旦決定動武，他可使用的戰力和選項很多”；並說，美國不排除俄國發動網路攻擊的可能性。 柯比表示，就在剛過去的這個周末，俄國就增加了烏克蘭邊界附近和白俄羅斯境內的駐軍，儘管俄軍與白俄軍隊的聯合演習已有部分結束。他說：“不只是兵員增加，普京現能動用的聯合兵種戰力從裝甲兵、步兵、特種兵到網戰、空戰和導彈防禦，無不齊備。” 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 烏克蘭危機