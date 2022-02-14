芬蘭總統與普京是老友：悲觀警告俄烏恐開戰爭

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）為俄羅斯總統普京的長年友人，是解讀東、西歐政治氛圍的要角，他對俄羅斯與烏克蘭的和平前景不甚樂觀，警告兩國可能爆發戰事。

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據中央社今天引述消息報道稱，芬蘭總統尼尼斯托是俄羅斯總統普京的長年友人，他對俄國與烏克蘭的和平前景不甚樂觀。據“紐約時報”（New York Times）報道稱，尼尼斯托是與普京（Vladimir Putin）打交道時間最長、且經驗最豐富的歐洲元首，在俄國再次入侵烏克蘭的威脅升高之際，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及其他世界領袖急欲得知，尼尼斯托如何看待烏俄危機，而他在電話交談中給予了建言 。

據尼尼斯托表示，多國領袖問他如何看待俄烏情勢，而這就是他試圖幫上忙之處，因為領袖們知道他了解普京。反過來說，普京有時也會告訴他，他不妨向自己的西方友人傳達某些事情。尼尼斯托指出，他的角色不僅是穿梭於東、西歐間的北歐信使，更是雙方邊境間的口譯員，向兩邊解釋彼此的想法。

此前，德國前總理默克爾（Angela Merkel）曾多年領導歐洲與普京的協商，在默克爾去年離開政治舞台後，尼尼斯托的角色雖較小，但變得至關重要，尤其是在俄烏間戰鼓聲更加響亮之際。

據該報道，尼尼斯托對俄烏情勢不甚樂觀。他表示，在他上月與普京進行最後一次長談的前後，他察覺普京出現變化。尼尼斯托指出：“他的心態、決心與果斷，顯然不同以往。”他相信，普京覺得自己該把握“現在所擁有的勢頭”。

據尼尼斯托指稱，難以想像俄烏情勢會恢復到昔日樣貌。俄國堅持明斯克協議必須獲得信守，但雙方對此有歧見。歸根結底，在可見的未來，俄國剩下的選項將是施壓歐洲，並向美國提出要求，否則將發動“戰爭”。