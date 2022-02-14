G7財長警告俄羅斯：攻擊烏克蘭將面臨巨大經濟後果

七國集團(G7)成員國財政部長周一警告說，如果俄羅斯選擇入侵烏克蘭，將會面臨“巨大的”經濟後果，他們還承諾對烏克蘭經濟給予迅速和決定性的支持。德國今年輪值世界工業7國集團主席。

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世界工業7國集團財長今天發布聲明，同聲警告俄羅斯：攻擊烏克蘭將面臨“巨大的”經濟後果。

據路透社今天引述該聲明稱，“俄羅斯當前在烏克蘭邊境的軍事集結是一個令人嚴重關切的原因。我們，七國集團財政部長，強調我們願意迅速和果斷地採取行動，以支持烏克蘭經濟，”他們在一份聯合聲明中還寫道，“俄羅斯對烏克蘭的任何進一步軍事侵略都將遭到迅速、協同和有力的回應，”

世界工業7國集團財長聲明說，“我們準備共同實施經濟和金融制裁，這將對俄羅斯經濟產生巨大和直接的後果。”