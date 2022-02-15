俄羅斯似有意透過外交化解危機 北約：審慎樂觀

北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格15日表示，目前跡象顯示，俄羅斯願就烏克蘭危機尋求外交解方，這是正面訊號，但尚無證據顯示莫斯科從俄烏邊境撤軍。

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15日稍早，俄國國防部表示，演習結束後，部署在烏克蘭附近地區的部分俄羅斯部隊已開始返回基地。

儘管如此，斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）告訴媒體記者：“莫斯科方面有跡象顯示應會繼續進行外交，這讓我們有理由抱持審慎樂觀態度。但到目前為止，我們還沒看到（烏克蘭危機）緩和的任何實質跡象。”

斯托爾滕貝格警告，莫斯科早已“一切就緒”，隨時可對烏克蘭發動攻擊。他也不忘呼籲克宮:“還有時間自開戰邊緣向後退。”

英國首相約翰遜（Boris Johnson）15日也說，在烏克蘭危機上，俄羅斯展現出“外交開放的跡象”，但俄方入侵行動的相關情報“仍無法令人感覺受到鼓舞”。

同日，法國政府發言人阿塔爾（Gabriel Attal）向媒體表示，當局尚未確認俄國是否正從邊境撤軍，但如果俄方所言屬實，這將是個“正面訊號”。

“一旦消息獲得證實，將是件好事。這顯示…我們可以繼續對話，也證明外交之路可以讓我們走得更遠。”