日本呼籲民主國家對烏克蘭問題作出強硬回應 稱中國正在觀摩

日本外相在接受採訪時說，“如果俄羅斯入侵烏克蘭，民主國家應該採取強硬立場，因為如果不這樣做，就會讓中國等想實施控制的其他國家膽戰心驚。”

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據華爾街日報今天報道稱，日本外相林義正在接受採訪時說，"我們必須非常堅定地反對使用武力來改變現狀"。林義正說，"如果烏克蘭邊境生事，結果可能會影響到亞洲其他國家的算計，"林義正在接受採訪時說，"在這個問題上，我們必須非常堅定。"

日本長期以來一直警告中國不要使用軍事力量來改變該地區的現狀，日本所指的是東中國海中由東京控制並由北京聲稱的一些島嶼，以及同樣由北京聲稱主權但自治的台灣。

林義正將其與俄羅斯對烏克蘭的潛在入侵作了比較。他說，"如果發生這種情況，那就是通過武力來改變現狀"。

該報道稱，自從北京粉碎了香港的民主運動，以及近年來中國在台灣附近的軍事飛行增加以來，日本對中國的擔憂已經加深了。日本認為，任何關於台灣的衝突幾乎肯定會影響到日本，日本最近的島嶼離台灣海岸只有70英里。如果美國選擇幫助保衛台灣，美國在日本的主要軍事基地也會被捲入。

中國外交部拒絕直接評論烏克蘭和台灣之間任何可能的相似之處。它說，烏克蘭問題應通過對話解決。中國曾指責日本是亞洲軍國主義的源頭。台灣總統府周六表示，台灣的情況與烏克蘭的危機 "根本不同"，但補充說，台灣對任何威脅都保持警惕，台灣軍隊正在密切關注烏克蘭。

據日本早稻田大學政治學教授Mieko Nakabayashi說，以美國為首的聯盟對烏克蘭潛在衝突的反應將對亞洲產生影響。她說："如果美國不採取堅定和非常有力的行動，中國會看到，也許他們可以在台灣和其他地方做些什麼，"她說。"他們就不需要再害怕美國了。對朝鮮也是如此。"

該報道稱，林義正的講話是迄今為止最明確的跡象，表明日本願意比俄羅斯在2014年吞併克里米亞之後更緊密地與西方國家結盟。東京在2014年制裁了一些俄羅斯個人和組織，但其採取的措施比美國和其他國家採取的措施更溫和，因為日本尋求與莫斯科保持關係。

日本進口俄羅斯的石油和天然氣，並希望就蘇聯1945年奪取的有爭議的北方島嶼保持對話。日本前首相安倍晉三在2012年至2020年執政期間，與俄羅斯總統普京進行了二十多次會晤，希望能拿回這些島嶼，並防止普京先生與中國緊密結盟。但這些努力都沒有成功。

東京現在擔心俄羅斯和中國軍隊之間出現更多合作的跡象，例如去年俄羅斯和中國軍艦罕見地聯合巡航日本。林義正說：“他們在離我們的領土非常近的地方聯合進行演習，這讓我們非常擔心。”林義正說，日本在與俄羅斯的關係中很難保持平衡，希望保持對話，但如果不對任何入侵烏克蘭的行為作出強烈反應，後果可能是深遠的。

林義正說，"我不是說只有中國，如果真的發生了，任何國家都可以從這個案例中吸取經驗，"他並列舉了中東和南美的潛在不穩定因素。

林義正說，他仍然相信解決烏克蘭危機的外交努力能夠取得成功。他說，民主世界應該用右手握手，以示願意談判，但它應該明確表示，它的另一隻手已經準備好了一把劍。林義正說，東京可以加入美國和歐洲對俄羅斯的制裁，也可以採取自己的制裁措施。

但林義正沒有給出具體細節。

華爾街日報說，據拜登政府的官員稱，潛在的制裁措施可能針對俄羅斯最大的幾家政府擁有的銀行，如VTB銀行，並包括禁止新發行的俄羅斯主權債務的所有貿易，以及對先進的微電子等關鍵部門實施出口管制。