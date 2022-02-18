日外相趕赴德國慕尼黑出席七國集團外長會議

自東京方面消息，日本外務大臣林芳正為出席七國集團（G7）緊急外長會議，於當地時間18日晚啟程前往德國慕尼黑。

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據共同社報導，該會議預計將圍繞俄羅斯軍事進攻憂慮升溫的烏克蘭局勢，確認七國集團團結應對，預計會把磋商成果彙總進聯合聲明。在德國逗留期間，林芳正還計畫和各國外長單獨會談，磋商旨在通過外交努力和平解決的方法。

林芳正在出發前於日本外務省對記者團強調：“烏克蘭局勢仍然不容樂觀，希望就此坦率交換意見”。此次七國集團外長會議計畫將在19日舉行。七國集團在去年12月的會議上也發表了警告俄羅斯的聯合聲明，稱“若進攻烏克蘭將導致嚴重後果，並付出沉重代價”。

報導指，林芳正考慮在會上重申日本的立場，即“不允許通過實力改變現狀”，希望能有助於遏制軍事行動。日本正在討論若俄羅斯入侵，將與七國集團夥伴聯合對俄制裁。雙邊會談中可能會磋商具體的制裁內容。

日本首相岸田文雄17日與俄羅斯總統普京舉行了電話會談。岸田就持續緊張的烏克蘭局勢向普京強調，“抱着重大關切予以關注”，要求“不是通過力量改變現狀，而是應該通過外交談判尋找相關國家能接受的解決辦法”。

此外，由美國副總統哈里斯、烏克蘭總統澤連斯基等美歐國家政要參加的慕尼黑安全會議18至20日在慕尼黑召開。林芳正也會出席該會議，預計將呼籲實現“一個自由開放的印度-太平洋”構想。