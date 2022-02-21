俄烏戰事：西方威脅切斷金源作制裁

就俄烏戰爭陰影，美國拜登政府已經準備了一份針對俄羅斯的初步制裁方案，其中包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。這些措施只有在俄羅斯入侵烏克蘭後才會實施，目的是通過切斷俄羅斯目標銀行和美國銀行業之間在國際支付業務中的“代理”關係，傷害俄羅斯經濟。英國首相約翰遜也表示，如果克里姆林宮下令入侵烏克蘭，美國和英國將切斷俄羅斯企業獲得美元和英鎊的渠道。目前歐美外交仍然在努力以外交解決危機。

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據路透社引述三位熟悉情勢人士表示，美國拜登政府已經準備了一份針對俄羅斯的初步制裁方案，其中包括禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易。若俄羅斯發動入侵 美國與盟國將聯手祭出制裁但其他情景有待討論

路透社稍早報道透露，美國及其盟國已經制定了詳細的計畫，倘若俄羅斯軍隊實際入侵烏克蘭，他們將祭出協同的嚴厲制裁，但對於發生其他類型的侵犯行動該如何因應，他們遠未達成一致。

一位美國官員說，對實質入侵的高度關注，讓外界對其他非常規戰爭威脅的注意力有所轉移，但這也反映出盟國之間在如何應對非軍事行動方面存在分歧。

美國方面稱，如果烏克蘭遭入侵，美國擬切斷與俄目標銀行的聯繫。

這些措施只有在俄羅斯入侵烏克蘭後才會實施，目的是通過切斷俄羅斯目標銀行和美國銀行業之間在國際支付業務中的“代理”關係，傷害俄羅斯經濟。

雖然美國當局表示，銀行業限制將是一整套制裁舉措的組成部分，但此前並未有報導稱政府打算切斷代理銀行關係。代理銀行是全球資金流動的基礎。

上述消息人士說，美國還將對某些俄羅斯個人和公司採取最有力的制裁手段，將他們列入特別指定國民(SDN)名單，實際上將他們逐出美國的銀行系統，禁止他們與美國人進行交易，並凍結其在美資產。

據消息人士說，計畫仍有可能在最後一刻發生改變，目前還不清楚針對目標是誰。但他們認為，可能包括俄羅斯外貿銀行(VTB)、俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)、俄羅斯對外經濟銀行(VEB)和Gazprombank在內的俄羅斯頂級金融機構。

美元是全球儲備貨幣，大部分全球貿易是以美元進行交易的。

目前還不清楚俄羅斯銀行業者是否會被列入SDN名單，但這兩種制裁都會對俄羅斯造成嚴重打擊。

專門從事國際貿易的華盛頓律師Kay Georgi說，“由於大量的全球貿易交易是以美元進行的，這是一種有打擊力的制裁，但缺乏被列入SDN名單並凍結在美國或美國人手中的所有資產這樣更複雜和致命的制裁。”

路透社引述英國首相約翰遜周日表示，如果克里姆林宮下令入侵烏克蘭，美國和英國將切斷俄羅斯企業獲得美元和英鎊的渠道。

美國和英國多次警告說，俄羅斯即將入侵烏克蘭，並稱此舉將引發第二次世界大戰結束以來最大的衝突。俄羅斯則否認計畫吞併烏克蘭。

約翰遜說，在發生入侵的情況下，西方對俄羅斯的制裁將比他之前在公開場合建議的要更進一步。約翰遜稱，“我們甚至要和我們的美國朋友一起，阻止他們用英鎊和美元進行交易，”約翰遜告訴BBC，“這將是非常、非常嚴重的打擊。”

不過，約翰遜質疑制裁的威脅是否足以震懾俄羅斯總統普京，因為普京“可能沒有進行邏輯思考，沒有看到未來的災難”。

路透社說，而鑒於俄羅斯是全球最大石油、天然氣和金屬出口國之一，阻止俄羅斯企業對美元市場的准入可能會產生刺痛性影響，因為這些產品主要以美元定價和結算。