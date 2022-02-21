普京拜登是否舉行峰會 莫斯科謹慎回應

克里姆林宮2月21日表示，俄羅斯總統普京和美國總統拜登之間的峰會“尚無具體計畫”，但隨時可能舉行電話會議或會面。在此之前，法國總統表示，拜登和普京原則上同意就烏克蘭問題舉行峰會。

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美俄峰會可能會為擺脫歐洲數十年來最大的軍事危機提供一條道路。但華盛頓和莫斯科都淡化了取得突破的希望，衛星圖像似乎顯示俄羅斯的軍事部署比以前更接近烏克蘭邊境。

西方國家指責俄羅斯打算入侵烏克蘭，莫斯科則表示否認，但要求美國和北約提供全面的安全保證，包括承諾烏克蘭永遠不會加入北約。

克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）21日表示，普京和拜登之間可能隨時舉行電話會議或會面，但目前還沒有舉行峰會的具體計畫。他說，緊張局勢正在加劇，但本周有可能舉行外長會議。

佩斯科夫說，在2月20的兩次電話中，馬克龍和普京只就在外交部長層面繼續對話的細節達成了共識。佩斯科夫還宣布，普京周一將召開俄羅斯安全理事會特別會議。

當被問及這是一次緊急會議還是常規會議時，佩斯科夫說這不是常規會議，但拒絕進一步詳細說明會議的議程。

擬議美俄峰會的消息是在法國總統馬克龍、美國總統拜登、俄羅斯總統普京、烏克蘭總統澤連斯基和英國首相約翰遜之間一連串電話後宣布的。

法國總統辦公室發布聲明表示，美俄峰會的實質內容將由美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫計畫2月24日舉行的會議上制定。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）在一份聲明中表示，拜登總統原則上接受峰會，但前提是俄羅斯沒有入侵烏克蘭。

“我們時刻準備着外交。如果俄羅斯轉而選擇戰爭，我們也準備好施加迅速而嚴重的後果。”普薩基說。

烏克蘭方面表示，任何旨在解決危機的決定都必須包括烏克蘭。外交部長德米特羅·庫萊巴（Dmytro Kuleba）周一提出了拜登和普京之間可能進行的雙邊會談的替代方案，呼籲將烏克蘭和其它盟國納入其中。

CNN報導，庫萊巴在布魯塞爾告訴記者，“烏克蘭歡迎任何外交努力以防止衝突升級，但討論緩和局勢和形成新的安全保障的最合適形式將是以下形式的峰會：五個聯合國安理會常任理事國，加上烏克蘭， 德國和土耳其。”