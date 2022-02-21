瑞士信貸銀行遭聚焦 國際調查稱揭骯髒業務

由《世界報》等47家媒體組成的聚焦有組織犯罪和腐敗報告項目（OCCRP）的一項調查，揭示了瑞士信貸的黑錢秘密。用一張名副其實的國際腐敗世界地圖來形容瑞士信貸銀行或並不為過。據本台報道稱，數十年來，數百億歐元的犯罪或非法資金進出於這家瑞士銀行業第二大銀行，如今這些數據已被放置光天化日下。瑞信對此「強烈否認」涉及不法行為。

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據《世界日報》報道，該案件涉及1940年代初至2010年代末期間在瑞士信貸銀行（Credit Suisse）持有的18000個銀行賬戶。據該報寫道：根據瑞士信貸管理的數千個銀行賬戶的大量泄露信息顯示，無視對主要國際銀行施加的警惕規則，這家誕生於蘇黎世的機構數十年來一直託管與犯罪和腐敗有關的資金。該報還寫道，在這些賬戶的持有者中，有身份可疑或被列入國際黑名單的超級富豪與匿名人士，他們一個共同點，那就是髒錢，資金來源令人生疑。

總共有1000億瑞士法郎（相當於950億歐元）的豐厚資金被隱藏。該銀行的這些腐敗案主要集中在發展中國家：非洲、中東、亞洲和南美的國家。

瑞士信貸銀行這家位於蘇黎世的銀行斷然駁斥了這些指控，稱這是過去的遺留問題，並聲稱其反洗錢控制已經得到了大幅加強。瑞士信貸保證，"90%的相關賬戶現在已經關閉，包括2015年之前關閉的60%以上的賬戶"，該銀行表示，它將對數據泄漏要做 "調查"。

據法新社說，瑞士信貸銀行尚未擺脫去年虧損數以十億計美元陰霾，今天又面臨新挑戰，遭到一項跨國調查指控數十年來經手黑錢。

一名內部揭弊者將1940年代至2010年代期間3.7萬個個人或公司的瑞信帳戶資料泄露給「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung），這家德國媒體再將資料提供給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）以及美國「紐約時報」、英國「衛報」和法國「世界報」（Le Monde）等46家新聞機構。 媒體報道中的指控內容包括這家瑞士第2大銀行客戶當中，有侵犯人權的人口販子和遭受制裁的商界人士等。

世界報說，調查顯示，瑞信過去數十年持有與犯罪和貪污有關的資金，無視國際銀行業規範。非營利國際組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」表示，這次是大型瑞士銀行歷來最大規模資料外泄案。世界報指出，這起外泄案涉及帳戶的總金額超過1000億美元。

根據衛報報道稱，瑞信一再為世界各地許多高風險客戶開立或維持銀行帳戶，包括菲律賓一名人口販子、香港一名港交所前主席、埃及一名下令殺害黎巴嫩流行歌星女友的大亨，還有委內瑞拉國營石油公司貪污高層以及從埃及到烏克蘭的腐敗政客。

世界報則說，調查顯示，瑞信過去數十年持有與犯罪和貪污有關的資金，無視國際銀行業規範。

瑞信對此「強烈否認」涉及不法行為。

法新社說，瑞信今天在聲明中說：「瑞士信貸銀行強烈否認本銀行被指涉及的業務行為相關指控和影射」。 「對方提出的問題多是陳年舊事，有些案例甚至追溯到1940年代，對這些事件的說法是根據局部、不準確、或斷章取義的選擇性資料，導致對本銀行業務行為帶有偏見的解讀。」 瑞信表示，過去3周接獲媒體組織「無數詢問」，並已檢視許多對方所談到的帳戶。瑞信強調，早在媒體詢問前，其中約有9成帳戶已被關閉或已在關閉過程中，逾6成是在2015年前就已砍掉。

據瑞信還說，至於剩餘的活躍帳戶，也有適當客戶盡職調查、審查和其他符合瑞信目前架構的相關管制措施，「我們將持續分析相關情事，必要時會採取更多措施」。