俄羅斯承認烏克蘭東部2省獨立並派駐軍 世界如何反應？

俄羅斯總統普京周一晚間承認烏克蘭親俄分離主義地區的獨立，併當即下令軍隊進駐“維和”。法新社迅速收集國際反應。

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聯合國：聯合國負責政治事務的副秘書長羅斯瑪麗-迪卡洛對俄羅斯的決定表示強烈 "遺憾"。她稱，“接下來的幾小時和幾天將是關鍵。”她在周一晚上舉行的安全理事會緊急會議上警告說：“發生重大衝突的風險是真實的，必須不惜一切代價避免。”

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯說，莫斯科的決定 "侵犯了烏克蘭的領土完整和主權"。古特雷斯在一份聲明中說，這 "不符合《聯合國憲章》的原則"。

美國：美國國務卿安東尼-布林肯說，普京總統的決定違背了 "俄羅斯對外交的承諾"，應得到 "堅定 "和 "迅速 "的回應。

法國：法國總統馬克龍周一譴責了普京的決定，並呼籲對莫斯科實施 "有針對性的歐洲制裁"。

歐盟：歐盟稱承認分離主義地區是對國際法以及明斯克協議的公然違反。聯盟將對參與這一非法行為的人進行制裁。

北約：北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格 "譴責 "這一決定，並稱，“北約各盟國以最強烈的措辭敦促俄羅斯選擇外交途徑，立即放棄在烏克蘭及其周邊地區的大規模軍事集結，並根據其國際義務和承諾撤出其部隊。”

德國：德國外交部長安娜萊娜-貝爾博克譴責說，普京正在 "背棄他對國際社會的所有承諾"。"貝爾博克說：“我們明確警告，反對俄羅斯的任何進一步軍事升級。”

英國：英國首相約翰遜譴責對烏克蘭 "主權的公然侵犯 "和對明斯克和平協議的 "背棄"。約翰遜的首席外交官莉茲-特拉斯警告說，俄羅斯 "違反 "其國際承諾的行為不會 "不受懲罰"。

中國：北京沒有明確譴責俄羅斯，周一中國呼籲涉及烏克蘭危機的各方要 "保持克制，避免任何可能加劇緊張局勢的行動"。

日本：日本首相岸田文雄 "強烈譴責俄羅斯的這一系列行動"，稱其侵犯了烏克蘭的主權和領土完整，並稱“如果發生入侵，我們將與七國集團和國際社會協商，協調強有力的反應，包括制裁。”

波蘭：波蘭總理馬特烏斯-莫拉維茨基說，這一決定 "相當於拒絕對話和公然違反國際法"。

立陶宛：立陶宛外交部長Gabrielius Landsbergis回應說，莫斯科的決定 "證明了俄羅斯對國際法和聯合國憲章的完全無視"。立陶宛外交部長說，"我仍然相信，這種升級必須受到制裁"。

印度：印度駐聯合國大使呼籲 "所有各方保持克制"。"T.S. Trimurthi大使說："當務之急是緩和緊張局勢（......）我們相信，這個問題只能通過外交對話來解決。

澳大利亞：澳大利亞總理斯科特-莫里森說，他贊成 "對俄羅斯進行強有力的嚴厲制裁"。

阿爾巴尼亞：阿爾巴尼亞聯合國大使費里特-霍查（Ferit Hoxha）問道，"誰是下一個“被入侵的對象。”