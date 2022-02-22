俄羅斯軍隊進入烏東宣布獨立區 或建永久性軍事基地

俄羅斯總統普京在周一承認烏克蘭東部的兩個分離地區獨立後，下令向這兩個地區部署軍隊，加劇了當前危機。西方擔心這場危機可能引發一場大規模戰爭。根據俄羅斯總統普京與烏克蘭分離地區領導人簽署的條約，俄羅斯已獲得在烏東兩個分離地區建立軍事基地的權利。

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據路透社報道稱，俄羅斯總統普京在周一承認烏克蘭東部的兩個分離地區獨立後，下令向這兩個地區部署軍隊。普京在宣布承認俄羅斯支持的分裂分子後不久發布政令，要求俄國防部向這兩個分離地區部署軍隊以“維護和平”。一名路透社目擊者看到，異常龐大的軍車縱隊通過分離地區的頓涅茨克市。

美國和歐洲對此予以譴責，並誓言要實施新制裁，不過西方是否會將俄羅斯的軍事行動視為全面入侵的開始，尚不得而知。這一地區已被俄羅斯支持的分離主義分子和莫斯科所實際控制。

目前還不清楚普京派遣部隊的規模，但其簽署的政令稱，俄羅斯現在有權在分離地區建立軍事基地，俄軍的任務是維持和平行動。

在冗長的電視講話中，普京看起來明顯很生氣，他稱烏克蘭為俄羅斯歷史上不可分割的一部分，並說他相信俄羅斯人民會支持他的決定。俄羅斯國家電視台顯示，普京在俄羅斯支持的分離主義領導人的陪同下籤署了一項法令，承認兩個烏克蘭分離地區的獨立，並簽署了合作和友好協議。

無視西方國家的警告，克里姆林宮說，普京早些時候在與德國和法國領導人的電話中已宣布他的決定，這兩位領導人都表示了失望。

而普京決定承認烏克蘭分離地區時，並不在意西方的警告。普京說：“我認為有必要做出一個很久以前就應該做出的決定--立即承認頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國的獨立和主權。”普京早些時候表示：“如果烏克蘭加入北約，將對俄羅斯安全構成直接威脅。”

普京承認分離地區，為向那裡派兵鋪平道路。他辯稱自己是作為盟友進行干預，以保護分離主義者免受烏克蘭軍隊的攻擊。

普京此舉將縮小避免戰爭的外交選擇，因為這等於明確拒絕了法國和德國居中斡旋達成、實施已七年的停火協議。該協議被視為就這場廣泛危機進行後續談判的框架。

另外，莫斯科方面表示，烏克蘭軍隊的破壞分子曾試圖乘坐武裝車輛進入俄羅斯領土，導致五人死亡。基輔方面駁斥了這一指控，稱其為“假新聞”。

這兩項進展都符合西方政府反覆預測的模式，他們指控俄羅斯將通過指責基輔發動襲擊，並依靠分離主義代理人尋求協助的請求來編造入侵的借口。

莫斯科多次表示沒有這樣的計畫。

據路透社稱，根據普京提交國會批準的兩份內容相同的友好條約，俄羅斯有權在這兩個分離主義地區建立基地，而依據條約，他們也能在俄羅斯建立基地。協議各方承諾互相保衛，並分別簽署了關於軍事合作和承認彼此邊界的協議。

邊界問題意義重大，因為分離主義分子聲稱擁有的這兩個地區目前部分由烏克蘭控制。一名俄羅斯議員和前頓涅茨克政治領袖上個月對路透表示，分離主義分子將期望俄羅斯協助他們奪取這些地區的控制權。

該報道稱，包含31點內容的條約也表示，俄羅斯和分離出來的兩個國家將努力整合其經濟。這兩個地區先前都是工業區，在與烏克蘭政府軍交戰八年後，需要大規模的支持進行重建。這些為期10年的條約可自動延長五年，除非其中一方通知退出。