制裁俄羅斯：約翰遜反對歐洲甲級聯賽在俄羅斯辦 決賽懸了

英國首相鮑里斯-約翰遜周二排除了在莫斯科承認烏克蘭東部的親俄分離主義地區後，5月28日歐洲冠軍聯賽決賽的主辦國俄羅斯仍然可以舉辦國際足球比賽。

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英國制裁俄羅斯延擴至體育等領域。據法新社今天報道稱，英國首相約翰遜在議會宣布對俄羅斯銀行和寡頭進行制裁後說：在這個關鍵時刻，普京總統明白他所做的事情對俄羅斯來說將是一場災難，這一點絕對重要。而從世界對普京在烏東頓巴斯已經做的事情的反應來看，很明顯，由於世界將要實施的制裁，普京最終會得到一個更貧窮的俄羅斯。

約翰遜稱，俄羅斯將陷入更加孤立，在一個入侵另一個主權國家的俄羅斯，是沒有機會舉辦足球比賽的。約翰遜說，他希望普京能從懸崖邊上後退下來，不要繼續全面入侵烏克蘭。

俄羅斯是2018年世界盃的主辦國，將於5月28日在聖彼得堡舉辦歐洲冠軍聯賽決賽。

去年夏天，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom Arena）舉辦了幾場歐洲杯比賽，包括一場四分之一決賽。

英國體育和文化部長納丁-多里斯在推特上說，她對在俄羅斯舉辦體育賽事有 "嚴重關切"，特別是歐洲冠軍聯賽決賽。部長補充說："我們不會允許普京總統利用國際舞台上的事件使他對烏克蘭的非法入侵合法化，"她說她將與 "相關管理機構 "交談。

據約翰遜的發言人周二早些時候曾表示，決賽的組織是歐足聯的事情。

歐洲足球聯合會尚未對法新社的評論請求作出回應。

法新社說，歐足聯可能不得不重新安排最近兩次歐洲冠軍聯賽決賽。而2020年移師到里斯本，2021年移到波爾圖，都曾因新冠病毒大流行病使這兩年的比賽無法按原計畫在伊斯坦布爾進行。在過去的六屆歐洲冠軍聯賽決賽中，有四個是英格蘭俱樂部，包括2021年獲勝的切爾西和兩年前的冠軍利物浦。