普京承認烏東2省獨立 刺激芬蘭加入北約訴求？

芬蘭總統周二警告說，俄羅斯在烏克蘭的行動有可能加劇關於芬蘭是否應該加入北約的辯論。

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法新社今天發自赫爾辛基報道稱，芬蘭國家元首紹利-尼尼斯托在一次新聞發布會上回應相關提問時說，他不知道烏克蘭危機是否使赫爾辛基更接近於加入北大西洋聯盟，但他指出，烏克蘭危機在這個北歐國家重新引發了辯論。

芬蘭領導人繼續說："我們對加入北約進行了積極的辯論，如果俄羅斯給我們提供這樣的機會，辯論肯定會更加激烈，"自緊張局勢開始以來，芬蘭總統被認為是普京的定期對話者。芬蘭總統說，"我不能說我們是否更接近 "成員國的資格。但"是否加入北約的討論正在進行中。"

赫爾辛基迅速譴責莫斯科周一晚間宣布承認親俄的頓涅茨克和盧甘斯克分離主義共和國，該承認並由俄羅斯總統簽署。芬蘭總統尼尼斯托說，芬蘭 "強烈支持烏克蘭和烏克蘭人民。"

法新社說，芬蘭和鄰國瑞典一樣，不是北約成員，但兩國都是西方軍事聯盟的夥伴。

面對俄羅斯在12月提出北約應當不向東擴張要求，赫爾辛基和斯德哥爾摩都拒絕俄羅斯對兩國安全政策的任何干預。芬蘭與瑞典兩國都得到了北約的保證，即大門仍然向它們敞開，儘管兩國目前執政的社會民主黨仍然沒有加入的計畫。

雖然芬蘭官方認為申請加入是一種 "選擇"，當然芬蘭申請加入仍需得到北約成員國的同意。

芬蘭總統微妙說，值得強調的是，申請加入不是一個瞬間完成的過程。芬蘭總統今天稱：北約成員國的批准將需要很長的時間，包括候選國入選進程。

作為前俄羅斯大公國（1809-1917），芬蘭與俄羅斯現在有着1300多公里長的邊界。芬蘭與俄羅斯兩國在第二次世界大戰期間發生過軍事衝突。而在冷戰期間，芬蘭不得不同意莫斯科在許多戰略問題上的監督權，這一事件被稱為 "芬蘭化"。