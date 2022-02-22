普京敦促參議院授權派兵去烏克蘭保護剛獨立年輕共和國 參議院立馬拍板

俄羅斯議會上院周二22日晚上批准了俄羅斯普京總統提出的將俄羅斯軍隊部署到國外的請求，此前他曾要求派兵幫助烏克蘭的親俄分裂分子。

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據法新社說，經過閃電般的辯論，俄羅斯議會參議院以153票一致通過了對普京這一請求授權。

俄羅斯總統普京是在周二當天晚上要求議會上院授權派遣俄羅斯軍隊支持烏克蘭東部的親俄分裂分子，普京前一天晚上已經承認烏克蘭東部上述地區的獨立。

俄羅斯國防部副部長尼古拉-潘科夫在參議院特別會議上宣讀了國家元首普京的請求，認為 "在頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的邊界，烏克蘭部署了一支由6萬人組成的軍隊和重型裝甲"。據尼古拉-潘科夫說，"我們沒有選擇，"他說，"我們必須捍衛這些年輕州的人民。我請求你們支持總統的提議。"

根據華盛頓的說法，俄羅斯在烏克蘭邊境部署了約15萬軍隊，引起了人們對大規模入侵的擔憂。俄羅斯的派兵要求是基於星期二批準的與烏東分離主義分子的互助協議。

根據互助協議文本所附的解釋性說明，這些為期10年的協議為 "俄羅斯軍事部隊在這些領土上的存在創造了法律基礎依據"，以維護該地區的和平和 "各方的持久安全"。

這些文件還 "規定了雙方在其中一方成為攻擊目標時提供互助的義務"，並對邊界的 "聯合保護 "作出了規定。