普京稱與烏克蘭和平協議不復存在 並要解除烏克蘭武裝

俄羅斯總統普京今天說，俄羅斯與烏克蘭之間的和平協議不復存在。俄羅斯武裝部隊前往烏克蘭東部地區保護新獨立共和國的進展，完全取決於當地局勢發展。普京稱，要解除烏克蘭武裝，使烏克蘭非軍事化。北約剛剛警告說，俄羅斯將醞釀對烏克蘭全面入侵。此前，美國以及北約警告俄羅斯對烏克蘭的軍事行動，被多方指摘是拜登的瘋人瘋語，是美國的聳人聽聞。媒體警告，俄羅斯軍事進展，將不幸應驗戰爭威脅的警告。烏克蘭官方今天向歐盟表示，歐盟應當放棄猶豫與爭論，迅速給予烏克蘭加入歐盟候選國地位，以保護烏克蘭安全。

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據路透社今天報道稱，北約警告俄羅斯正在繼續準備全面入侵烏克蘭。俄羅斯昨天晚上承認烏克蘭東部兩國自行宣布獨立省份是國家地位。

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周二表示，俄羅斯在周一承認烏克蘭東部兩個分離主義地區的獨立後，繼續為全面入侵烏克蘭做準備。

據斯托爾滕貝格警告，“所有跡象表明，俄羅斯繼續準備對烏克蘭進行一次重大攻擊。斯托爾滕貝格在一次新聞發布會上說：“我認為這將是對烏克蘭的攻擊。”

不過在該新聞發布會上，北約秘書長斯托爾滕貝格稱，我們將繼續呼籲俄羅斯退讓。他還說，放棄戰爭進攻，永遠都不會太晚。

法新社今天報道說，北約秘書長斯托爾滕貝格周二表示，北約預計俄羅斯將在烏克蘭發動大規模攻擊，並已將俄羅斯快速反應部隊置於警戒狀態以保衛烏克蘭東部盟國。

法新社說，這是俄羅斯部隊首次在烏克蘭境內部署。

北約秘書長斯托爾滕貝格是在北約-烏克蘭危機委員會在布魯塞爾聯盟總部舉行的特別會議後作上述講話。