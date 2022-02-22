烏克蘭危機 歐美哪些制裁措施可對俄羅斯造成壓力

俄羅斯總統普京宣布承認頓涅茨克及盧甘斯克的獨立地位後，歐美製裁措施更加把勁並推出更新版，旨在削減俄羅斯經濟力度。哪些制裁已經對俄羅斯造成壓力，以及未來還有哪些新措施？

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自 2014 年烏克蘭危機爆發、克里米亞舉行半島自治公投以來，西方國家對俄羅斯實施資產凍結、禁運、外交方面等眾多的制裁措施已經給俄羅斯帶來壓力，它們同時也定期進行制裁更新版，以及繼續加入新措施，並與時俱進隨着該地區新發生的重大事件，強化制裁措施。

在歐美目前對俄羅斯已有的制裁措施中，首先是外交制裁。 俄羅斯於 2014 年被排除在原來有八個國家的 G8 峰會之外，自 2014 年 6 月 4 日至 5 日布魯塞爾峰會以來，會議也一直在只有7個國家框架下舉行的G7峰會。

除此之外，歐盟還針對特定個人和公司採取制裁措施。

歐盟因此創建了一份包含 185 個人和 48 個實體的黑名單，這些人受到資產凍結和禁止進入歐盟領土，在歐盟理事會網站上寫着：“因為他們的行為損害了烏克蘭的領土完整、主權和獨立。”

這些措施已定期更新，而且必須在 2022 年 3 月 15 日再次更新。

最後，與美國一樣，歐盟決定對帶給俄羅斯貿易關係的俄羅斯銀行、國防和石油產業等的企業，實施經濟制裁，例如，這些措施包括對武器進出口的禁運以及限制其進入歐盟的一級和二級的資本市場。 而且，所有這些制裁措施，都定期延長。

另外還有特別針對克里米亞 （Crimée） 和塞瓦斯托波爾（Sébastopol） 的進出口限制，

限制其向歐盟的進口，以及歐盟向其出口某些物品及技術的限制。

普京挑釁的宣布後，歐美加把勁制裁

針對普京新宣布承認烏克蘭東南部兩地區頓涅茨克 （Donetsk） 及盧甘斯克（ Lougansk）為獨立共和國之後 , 美國也推出了新制裁措施，禁止美國人向

這兩個親俄的地區進行任何新的投資、貿易或融資。

歐盟及英國首相也都宣布將對那些參與普京承認這兩地區獨立的決策人士予以制裁。

此外，德國周二已經宣布暫停對連接俄羅斯和德國，具爭議性的北溪2號天然氣管道的認證。沒有此項認證，管道就無法使用。

白宮再度強調周一已宣布的把俄羅斯排除在國際快速支付系統之外 (Swift)。

這些制裁將使莫斯科成為“國際社會的賤民”,這是白宮一高官周五提出的警告。

歐美國家新一波的制裁還可能針對特定行業取消供貨，例如俄羅斯嚴重缺乏的戰略工業所需微芯片;而全球的微芯片市場是由美國主導。