就在西方社會宣布制裁俄羅斯之際。中國外交部卻稱，美國的制裁沒有什麼效果，外界認為，北京當局目前陷入尷尬境地，既不想得罪俄羅斯，又無法與自由社會公開為敵。

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烏克蘭邊境戰雲密布。美國、英國、日本、加拿大、澳大利亞等多國宣布制裁俄羅斯，台灣也表態與歐美同步，對俄羅斯採取半導體制裁。北京的態度也引發輿論關注。

周三，有外媒記者問中國外交部發言人華春瑩，北京是否制裁俄羅斯？華春瑩回應，美國實施制裁的次數不斷增長，2011年以來，對俄羅斯實施的制裁超過100多次。

外交部發言人 華春瑩表示：“美方制裁解決問題了嗎？世界因為美方制裁變得更好了嗎？”

中國問題專家、旅澳學者袁紅冰認為，中國心知肚明，經濟制裁對獨裁、專制政權來說，力度遠遠不夠。

旅澳學者袁紅冰：“這個所謂的經濟制裁，根本不可能成為阻止烏克蘭事變進一步惡化的強有力度方式，當然了，俄羅斯也不會像華春瑩說的那樣，通過對話、協商、外交斡旋來放棄吞併烏克蘭的國家戰略。”

由於普京與習近平日前簽署一項聯合聲明，強調兩國的戰略夥伴關係，英國國防智庫研究員亞倫‧阿諾德認為，要制裁俄羅斯，應該先制裁中共，切斷俄羅斯來自北京的援助。這說明中共在烏克蘭事件上，陷入了尷尬的境地。

袁紅冰表示，中共高層正在密切關注俄烏局勢。隨着烏克蘭局勢升溫，美國及西方對俄羅斯的反制，也牽動着台海局勢的發展。外界將持續關注。