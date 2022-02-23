分析警告：普京在對烏克蘭下一盤更大的棋

俄羅斯總統普京已將烏克蘭危機帶入一個更危險的新階段，一連串談話及行動暗示，他的最終目標遠遠超出擴大俄羅斯對烏東分離主義地區的控制。而進軍頓巴斯只是這一盤大棋的先手。

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據路透社引述分析稱，普京在對烏克蘭下一盤更大的棋。普京周一晚間與俄羅斯支持的烏東分離主義分子成立的頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國簽署了友好條約，此舉遭西方國家譴責違反國際法，並立即遭到制裁。但是，普京在簽約前的一場重要電視演說提供了有關他想法的更深層線索。普京在長達一個小時的演說中，扭曲了幾個世紀的歷史，將烏克蘭描繪成一個沒有建國傳統的人造國家。

俄國政治觀察家指出，普京的演講看起來像是企圖合理化擴大侵犯烏克蘭及可能發動新入侵。據奧地利因斯布魯克大學教授Gerhard Mangott指出，“普京質疑烏克蘭的主權權利，他宣告這是一個歷史性錯誤，烏克蘭的存在是一個歷史性意外，”奧地利因斯布魯克大學教授Mangott為歐盟-俄羅斯專家網絡(EUREN)成員，EUREN每年與普京會面。他指出，“因此，普京的終極野心極可能是摧毀烏克蘭這個國家，或者至少讓烏克蘭分裂成獨立的兩半，”由俄羅斯控制着烏克蘭東半部。

在周二重要的後續評論中，普京表示他承認烏克蘭東部頓涅茨克(Donetsk)及盧甘斯克(Luhansk)自成獨立的“共和國”。頓涅茨克及盧甘斯克共同組成一個被稱為頓巴斯的地區，儘管該區領土只有一小部分被分離主義者控制。隨着俄羅斯確認根據新條約派兵和建立軍事基地的權利，開啟了其可能與烏克蘭開戰以擴大分離主義者領土的風險。

普京一直否認計畫重新侵略烏克蘭，但他自11月以來在烏克蘭邊境進行的大規模軍事集結，已經導致俄羅斯股市、公債和盧布慘跌。他的最新舉措加劇了俄羅斯精英階層的焦慮情緒。一位前高級官員說，“我們全都不知所措。我們全都非常緊張。沒有人知道最終的結局是什麼。”

原本人們寄望通過恢復2014年和2015年簽署的和平協議來結束烏克蘭八年來的分離主義戰爭，但普京的最新舉動已經扼殺了希望，這是一個從外交轉向武力的不祥之兆。

International Crisis Group俄羅斯問題高級分析師Oleg Ignatov表示：“通過撕毀明斯克協議，俄羅斯已經自斷一條可能對烏克蘭產生長期政治影響的途徑，現在將尋求另一條途徑。”做為逾20年來俄羅斯最至高無上的領導人，在普京的講話中，似乎考慮更多的是他將留下來的歷史遺緒，而不是與烏克蘭全面開戰將帶來的傷亡和經濟成本。

英國首相約翰遜本周稍早曾表示，普京可能沒有進行邏輯思考，制裁可能無法阻止一個 “非理性的行為者”。荷蘭首相呂特將他描述為“徹頭徹尾的偏執狂”。

據位於倫敦的智庫RUSI的Neil Melvin說。，“我們已經看到普京從務實、理性計算的領導人，轉變為越來越多地尋求自己的歷史定位，認為自己有糾正不公的歷史使命，” Neil Melvin說，這導致普京的風險計算髮生了變化；與更宏大的歷史圖景相比，其行動的短期代價顯得微不足道。

據路透社說，Melvin最近曾在莫斯科與俄羅斯高級官員會面，他說烏克蘭危機才剛剛開始：“坦率地說，如果你想做的只是加強掌控兩個你已經控制的小地區，就不會在與烏克蘭的邊境附近駐紮20萬軍隊、並引發40年來最嚴重的歐洲安全危機。”

下一階段的形勢發展將取決於俄羅斯軍隊進入頓涅茨克和盧甘斯克、以及俄羅斯視烏克蘭的反應可能擴張到更廣泛地區。位於倫敦的智庫RUSI的Neil Melvin稱，“我認為這就是我們現在需要觀望的東西，”Melvin說，“那就是觸發更廣泛軍事入侵的扳機會被如何扣動？”