德國外長：普京正試圖在烏克蘭東部扭轉歷史的車輪

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）2月23日到訪柏林參加德聯邦政府部長理事會會議。勒德里昂當天還與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行了會談，並召開了聯合記者會。貝爾伯克在會上表示：“普京正試圖在烏克蘭東部扭轉歷史的車輪，用權力政治、軍事和對歐洲的法律與和平秩序的完全蔑視。而且對受影響人民的命運完全漠不關心。”

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據法國外交部介紹，俄羅斯-烏克蘭危機和薩赫勒地區的局勢是勒德里昂與德方官員討論的核心。在受到德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）和德外部長貝爾伯克的接見後，勒德里昂還回顧了法國擔任歐盟輪值主席國期間主要問題的進展。在德國部長會議結束時，勒德里昂和貝爾伯克舉行了一次聯合新聞發布會。

貝爾伯克在會上表示：“普京正試圖在烏克蘭東部扭轉歷史的車輪，用權力政治、軍事和對歐洲的法律與和平秩序的完全蔑視。而且對受影響人民的命運完全漠不關心。”她指出：“我們已經多次警告莫斯科有關潛在的後果。在與我們的合作夥伴的密切協調下，我們作為歐盟已經通過了一個有針對性的嚴厲制裁方案。這個方案可以在任何時候收緊。”

貝爾伯克強調：“對我們來說，作為德國政府，這很重要：我們願意接受經濟後果，以捍衛一個自由、主權和民主的烏克蘭。在歐洲，和平和自由是沒有價格標籤的。因此，我們已經停止對北溪2號管道項目的認證過程。”

勒德里昂則強調了法國和德國之間的密切協調，以及他們對普京決定承認烏克蘭東部兩個分離主義地區作出堅定回應的共同決心。勒德里昂說，今天通過的第一批歐盟對俄制裁標誌着歐洲人在面對違反國際法和烏克蘭領土完整時的堅定、團結和責任。

此外，德國外交部國務部長林德納(Tobias Lindner)周三表示：“俄羅斯正在違反《聯合國憲章》的核心原則。我們需要團結一致，強烈反對這種行動”。他說，否則，“今天襲擊烏克蘭的事情明天可能會發生在其他聯合國會員國身上”。

這位德國綠黨政治家當天在紐約聯合國大會上說，現在是所有國家大聲疾呼捍衛《聯合國憲章》所載國際秩序的時候了。與此同時，他還呼籲俄羅斯降級。