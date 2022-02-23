普京： 烏克蘭從來沒有獨立建國的傳統

從2月21日起，俄烏危機進一步升級。俄羅斯總統普京當天承認烏克蘭東部分離地區獨立，並派駐俄軍“維和”部隊進駐該地區。而普京在21日的全國演講中給出的攻打烏克蘭理由，更被認為是“語出驚人”。

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普京21日當天發表了一個近1小時的全國電視講話。他強調說，烏克蘭從來沒有獨立建國的傳統，而目前的烏克蘭是前蘇聯領導人列寧“人為”創立出來的國家。他認為，現代烏克蘭是俄羅斯“通過割去自己部分歷史領土建立的”，而俄羅斯現在對烏克蘭的行動，屬於“去共產化”的一部分。

普京說：“蘇聯時期的事件已無法改變，但應把這些事情直接說出來......烏克蘭對俄羅斯來說，不僅是一個鄰國，更是歷史的一部分。”

他進一步解釋說，“現代烏克蘭完全是由俄羅斯，或者更確切地說，是布爾什維克共產主義俄羅斯創造的......這個過程幾乎在1917年革命之後就立即開始了。列寧和他的同夥以一種對俄羅斯本身非常殘酷的方式，做到了這一點——通過分離、疏遠俄羅斯自己的歷史領土的一部分。”

“然後，斯大林將一些以前屬於波蘭、羅馬尼亞和匈牙利的領土，併入了烏克蘭。1945 年，赫魯曉夫出於某種原因，將克里米亞從俄羅斯手中奪走，並將其授予烏克蘭......這就是現代烏克蘭領土的形成方式。”普京繼續說道。

普京認為，“蘇維埃烏克蘭”是布爾什維克政策的結果，而列寧是該國的是“創建者和設計師”，而承認烏克蘭獨立，則是前蘇聯當年“埋下的地雷”。他表示，烏克蘭現在已成為“外國控制的傀儡”，當地已形成“恐俄情緒”和“新納粹主義”。

他批評西方不斷向烏克蘭提供武器，而讓烏克蘭加入北約，也只是時間問題。他說：“（烏克蘭）加入（北約）後，將令俄羅斯的軍事威脅上升，導彈4、5分鐘就飛到莫斯科。”

普京最後對烏克蘭政府喊話說：“你們要去共產化嗎？正合我意。但不要停在半路。我們準備好向你們展示，什麽是真正的去共產化。”

外界分析，這次電視講話好比普京的“宣戰演說”。而俄羅斯對烏克蘭的行動已引發歐美日等國的強烈反應，2月22日，多國已紛紛祭出對俄羅斯的制裁。不過，俄羅斯方面似乎表現得不屑一顧。

據路透社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫22日說，“我們的歐洲、美國、英國同僚不會停止，也不會平靜，直到他們用盡所謂 ‘懲罰俄羅斯’的所有可能性。他們已經在用各種形式的制裁來威脅我們，或者像他們現在所說的：所有制裁之母。”

他繼續說道：“但我們已經習慣了。我們知道，無論如何，他們都會強加制裁，不管有沒有理由。”