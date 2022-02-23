烏克蘭政府網站遇駭癱瘓 銀行也遭網路攻擊

烏克蘭政府與外交部等國家機構的網站23日都癱瘓，無法進入；據數位轉型部表示，多家銀行也遭到分散式阻斷服務攻擊（DDoS，指藉助大流量數據試圖癱瘓網路）。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯總統普京前天宣布承認烏克蘭東部兩個分離主義分子控制的地區獨立，並下令俄國軍隊開赴當地，同時持續在烏克蘭邊界一帶集結大軍，烏俄間緊張情勢持續升溫。

烏克蘭當局本周稍早即表示，他們已收到線上警告指出，駭客準備對政府機構、銀行和國防部門發動大規模網路攻擊。

烏克蘭先前曾多次遭到網路攻擊，當局都歸咎於俄國。