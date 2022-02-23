烏克蘭要推緊急狀態 呼籲西方加大制裁俄羅斯

烏克蘭將在除頓涅茨克和盧甘斯克地區以外的所有領土上實施緊急狀態。同時，烏克蘭敦促西方國家對俄羅斯實施更多制裁，目標針對俄羅斯經濟和總統普京的親信圈子。烏克蘭外長說應該有更多的打擊。嚴厲的打擊。現在就打擊。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，烏克蘭最高安全官員Oleksiy Danilov周三表示，烏克蘭將在除頓涅茨克和盧甘斯克地區以外的所有領土上實施緊急狀態。他說，緊急狀態將持續30天，並可再延長30天。

Danilov還表示，烏克蘭總統澤連斯基沒有討論過發展核武器的問題，普京表示，這對俄羅斯構成了戰略威脅。

另外，烏克蘭周三敦促西方國家對俄羅斯實施更多制裁，目標針對俄羅斯經濟和總統普京的親信圈子。

西方國家周二宣布新制裁措施懲罰俄羅斯，並威脅說如果俄羅斯全面入侵烏克蘭，將採取進一步行動。

據路透社今天報道稱，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特上說，歐盟西方“昨天採取了第一批決定性的措施，我們對此表示感謝，” 庫列巴Dmytro Kuleba說，“現在需要加大壓力來阻止普京。打擊他的經濟和親信。更多的打擊。嚴厲的打擊。現在就打擊。”