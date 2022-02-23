美歐制裁俄羅斯 各有側重

美國總統拜登周二宣布，因俄羅斯向其承認的兩個烏克蘭分離地區派遣軍隊，對俄精英人士和兩家銀行實施新的制裁，西方試圖通過懲罰莫斯科來阻止俄羅斯對烏克蘭的全面入侵。歐盟同意實施新的制裁措施，將把更多的政界人士、議員和官員列入黑名單，禁止歐盟投資者交易俄羅斯公債，並瞄準分裂主義實體的進出口。俄羅斯外長拉夫羅夫早些時候稱對制裁威脅不予理會。

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就美國與歐盟制裁俄羅斯，路透社報道稱，美國對俄羅斯銀行和精英人士實施制裁，歐盟將更多俄政客列入黑名單。

美國總統拜登周二宣布，因俄羅斯向其承認的兩個烏克蘭分離地區派遣軍隊，對俄精英人士和兩家銀行實施新的制裁。歐盟、德國和英國也宣布了從金融上打擊俄羅斯的方式，他們擔心俄羅斯會進一步入侵，而莫斯科幾個月來一直否認這一舉動。

歐洲正在經歷幾十年來最嚴重的安全危機之一，俄羅斯總統普京下令俄羅斯軍隊進入莫斯科承認獨立的烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克地區“維持和平”，美國政府將這一派兵理由斥為“無稽之談”。

這兩個地區毗鄰俄羅斯，自2014年以來一直由俄羅斯支持的武裝分子控制。

幾周來的緊張外交努力迄今為止都以失敗告終，莫斯科呼籲提供安全保障，包括承諾其鄰國烏克蘭永遠不會加入北約(NATO)，而美國及其盟國則向普京提出就建立信任和軍備控制進行談判。拜登指控，“簡單地說，俄羅斯剛剛宣布，它正在瓜分烏克蘭的一大塊領土，”拜登周二在白宮表示，“他正在為用武力奪取更多領土找理由，”拜登說，“這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始。”

作為對俄羅斯沒有從白俄羅斯撤軍到烏克蘭北部的回應，拜登說，他已經授權在歐洲部署更多的美軍和裝備，以加強愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的力量。拜登稱，“讓我明確一點，這完全是我們的防禦行動。我們無意打擊俄羅斯，”他說，“不過，我們希望傳達一個明確無誤的信息，那就是美國和我們的盟友將共同保衛北約的每一寸領土。”

拜登說，制裁將適用於俄羅斯對外經濟銀行(VEB)和俄羅斯軍事銀行，後者指的是從事國防交易的Promsvyazbank。從周二開始，美國將對俄羅斯精英及其家人實施制裁。根據拜登，俄羅斯主權債務遭受打擊意味着俄羅斯政府從西方融資的渠道被切斷。

路透社稱，周二早些時候，德國暫停認證一條來自俄羅斯的新天然氣管道，英國也對俄羅斯銀行實施了制裁。俄羅斯外交部批評這些新措施是“非法的”。歐盟還同意實施新的制裁措施，將把更多的政界人士、議員和官員列入黑名單，禁止歐盟投資者交易俄羅斯公債，並瞄準分裂主義實體的進出口。

該報道稱，俄羅斯外長拉夫羅夫早些時候對制裁威脅不予理會。他說:“在用盡所謂懲罰俄羅斯的所有可能性之前，我們的歐洲、美國和英國同行不會收手，也不會冷靜下來。”