俄佔領烏國首都空軍基地 切爾諾貝利核電站失守

切爾諾貝利核電站失守

2022年2月24日清晨，俄羅斯向烏克蘭發動全面入侵；全國多個目標被襲擊。烏克蘭總統府最新消息，俄羅斯軍隊已經控制了切爾諾貝利核電站；經過數個小時的激戰，俄軍空降部隊大舉進攻、控制了距離烏克蘭基輔市中心約25英里的空軍基地—安東諾夫機場（Antonov Airport）。

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俄羅斯部隊的指揮官告訴CNN，他們與烏克蘭軍方剛經歷一場交火。烏克蘭軍方則表示，它正在發動反攻，試圖奪回這個機場。此時，基輔市政府已發布空襲警告，要求所有居民前往地下躲避。基輔各處都可以聽到警笛和戰機聲。

CNN當地記者報導說，“他們（俄羅斯空降部隊）已經允許我們進入，與他們在一起，他們要保衛這個空軍基地的周邊地區，由直升機搭載的部隊在凌晨時分降落在這裡，並架起了空中橋樑，讓更多部隊進入。”記者補充說，這些軍人在手臂的制服上戴着一條橙色和黑色的帶子，以識別是俄羅斯部隊。

記者說：“我們聽到一些飛機在空中飛行……。有一縷黑煙、灰煙、棕煙，從空軍基地的大院內冒出。我認為在我們的上空有噴氣式飛機在飛行。”

據一位熟悉此事的美國官員表示，鑒於俄羅斯軍方的兵力火力，拜登政府正在考慮將更多已經在歐洲的美軍轉移到東歐國家。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周四宣布，授予美國歐洲司令部司令兼歐洲盟軍最高司令托德・沃爾特斯（Tod Wolters）將軍使用北約的防禦武力，包括：動用北約反應部隊（NATO Response Force）海陸空三軍和特種部隊。

“今天，我們啟動了北約的防禦立場，使我們的軍事指揮官有更多的權力在需要時調動和部署部隊，當然這也包括北約反應部隊。”斯托爾滕貝格說：“我們準備好了，我們正在調整兵力，但我們所做的是防禦性的、有節制的，我們不尋求戰爭。我們希望防止衝突。”

當天稍早，BBC的戰地特派員在烏東前線、烏克蘭政府掌控區克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）聽到了轟炸巨響。約在同一時間，烏克蘭南方沿海、僅離俄國邊境60公里的馬里烏波爾（Mariupol），也從清晨開始傳出砲擊與連續槍聲。

根據英國國防部的數據，烏克蘭目標已受到80多次襲擊，並表示俄國陸軍正在從克里米亞的北部、東北部、東部和南部跨越邊界。

在烏克蘭，民眾在幾家開放的藥店、超市外面排起了長隊。自動取款機外也出現長長隊伍。在加油站，平均等待時間超過兩個小時。