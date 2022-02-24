俄羅斯全線進攻 烏克蘭抵抗 戰事新看

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯正式對烏克蘭展開軍事行動後，傳出烏克蘭境內已有數百人傷亡，烏克蘭軍隊稍早宣稱，已在烏東接近叛軍地盤區域擊落5架俄羅斯戰機和1架直升機。俄羅斯國防部否認消息。俄羅斯採取炸彈襲擊，陸軍跟進戰術。南線戰線，俄羅斯官方消息稱，俄軍在亞速海的黑海艦隊已派軍登陸敖德薩（Odessa）；法新社稱敖德薩當地傳出爆炸。俄羅斯國防部宣稱已經轟炸癱瘓烏克蘭空軍基地系統。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天引述消息報道稱，俄羅斯正式對烏克蘭展開軍事行動後，傳出烏克蘭境內已有數百人傷亡，烏克蘭軍隊稍早宣稱，已在烏東接近叛軍地盤區域擊落5架俄羅斯戰機和1架直升機。

陸軍參謀總部表示：“根據聯合部隊司令部說法，今天，2月24日，在聯合部隊行動地區有5架侵略者的戰機和1架直升機遭擊落。”美國有線電視新聞網（CNN）記者稍早表示，採訪團隊和烏克蘭內政部官員聯繫，官員表示，這些攻擊行動造成全國各地數百人傷亡，不過目前確切死傷人數不得而知。

俄羅斯塔斯社（TASS）今天說，俄國軍方否認上述說法。

據自由時報今天報道稱，稍早俄羅斯總統普京頒令展開軍事行動後，軍隊火速向前推進，烏克蘭內政部長格拉申科（Anton Gerashchenko）表示，俄羅斯軍隊已經登陸黑海港口城市敖德薩（Odessa）。

該報道引據《CNN》消息，俄羅斯軍隊正在快速推進，內政部長幕僚證實，俄軍已經登陸敖德薩市，並正在越過第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的邊境。

普廷今早透過電視演說宣布，在盧甘斯克、頓內茨克求援下，已頒令授權軍隊在烏東頓巴斯地區執行“特別軍事行動”。

自由時報消息說，俄羅斯總統普京宣布對烏克蘭開戰後，稍早烏克蘭多地出現爆炸聲響，首都基輔更冒出巨大“蕈狀雲”，場面嚇人。俄羅斯國防部宣稱，已經用高精準武器癱瘓烏克蘭軍事設施。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）證實，軍事設施、邊防部隊遭到俄羅斯砲擊，隨後透過視訊向國民頒布戒嚴令，並呼籲人們冷靜。

俄羅斯國防部稍早也宣稱，已用高精準武器攻擊烏克蘭的軍用機場、航空以及防空系統，癱瘓了烏克蘭空軍，俄方辯稱，這不是攻擊烏克蘭人民，而是在攻擊軍事設施。另外，《法新社》也指出，俄羅斯宣稱已摧毀烏克蘭空軍基地，並癱瘓烏國防空系統。

中央社說，俄羅斯總統普京今天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動後，烏克蘭多個城市傳出遭導彈打擊，並傳出俄軍登陸南部海港城市敖德薩。

烏克蘭總統澤連斯基宣布戒嚴。基輔市長呼籲民眾待在家中不要外出，另傳出有部分地區停電。

據烏克蘭邊防單位表示，烏國遭受來自多個面向的攻擊，“約在清晨，烏克蘭遭遇來自俄羅斯一面、白俄羅斯一面及克里米亞的俄軍攻擊”。

烏克蘭部隊授命視情況反擊。

路透社說，烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯對烏克蘭基礎設施和邊防人員發動飛彈攻擊，許多城市傳出爆炸聲響，他已下令全國戒嚴，並已與美國總統拜登通過電話。

烏克蘭外交部發表聲明指出，俄羅斯軍事行動目的是摧毀烏克蘭整個國家。