俄羅斯國防部稱：以精準武器癱瘓烏克蘭軍事設施 烏克蘭多城遭導彈擊中

烏克蘭/俄羅斯

2022年2月24日，俄羅斯總統普京授權在烏克蘭東部開展軍事行動後，在馬里烏波爾機場附近的一個軍事設施出現了火光。

俄羅斯國防部今天報告稱，俄羅斯正在用高精度武器瞄準烏克蘭的軍事基礎設施、防空系統以及空軍，但並沒有攻擊烏克蘭城市。據烏克蘭方面報告，俄羅斯已經對烏克蘭發動了全面攻擊，一些城市的軍事指揮中心被導彈擊中。

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據法新社今天報道說，據俄羅斯國防部今天宣布，總統普京（Vladimir Putin）宣布對烏克蘭採取軍事行動後，俄軍正以精準武器鎖定烏克蘭軍事基礎設施。

俄羅斯媒體引述俄國國防部的聲明指出：「軍事基礎設施、防空設施、軍事機場和烏克蘭武裝部隊的飛航都遭到高精準度武器癱瘓。」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，俄羅斯正在攻擊烏克蘭「軍事基礎設施」和邊境防衛人員，呼籲國人不要恐慌，矢言將獲得勝利。

普京宣布對烏克蘭發動軍事行動後，澤連斯基於張貼在臉書的影片中也宣布全國實施戒嚴，還說他已和美國總統拜登通過電話。

路透社的報道說，俄羅斯新聞社(RIA)周四援引俄國防部的說法指，俄羅斯正在用高精度武器瞄準烏克蘭的軍事基礎設施、防空系統以及空軍，並沒有攻擊烏克蘭城市。

據烏克蘭表示，俄羅斯已經對烏克蘭發動了全面攻擊，一些城市的軍事指揮中心被導彈擊中。