俄羅斯夜間下令開打 烏克蘭多面遭進擊 基輔有導彈爆炸聲

2022年2月24日黎明時分，在烏克蘭中部的卡利尼夫卡，威力非常強大的一起爆炸造成了數百米高的巨大火焰煙雲。

俄羅斯總統普京周四授權在烏克蘭東部展開軍事行動，當夜凌晨普京在莫斯科發表視頻講話，宣布在烏克蘭東部開展軍事行動。普京講話後不久，路透社一位目擊者聽到首都基輔遠處傳來似乎是爆炸的聲音。爆炸聲也震撼了烏克蘭東部分離地區的頓涅茨克市。

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據路透社今天報道說，俄羅斯總統普京周四授權在烏克蘭東部展開軍事行動，這可能是俄羅斯要求北約(NATO)停止東擴而在歐洲開戰的開端。普京講話後不久，路透一位目擊者聽到首都基輔遠處傳來似乎是爆炸的聲音。

爆炸聲也震撼了烏克蘭東部分離地區的頓涅茨克市，民用飛機被警告遠離，因為美國說俄羅斯對其鄰國的重大攻擊即將發生。

在俄羅斯媒體報導的評論中，普京說他已經授權在烏東的分離地區開展特別軍事行動，並稱俄羅斯和烏克蘭軍隊之間的衝突只是時間的問題。

在幾個小時前親俄分離主義分子向莫斯科發出請求，要求幫助阻止所謂的烏克蘭侵略，普京說他已經命令俄羅斯軍隊保護人民，並要求烏克蘭軍隊放下武器。

美國將所謂烏克蘭侵略的說法斥為俄羅斯的宣傳。

普京重申了他的立場，即北約東擴至烏克蘭是不可接受的。

美國持續對俄羅斯入侵俄羅斯發出警告。在普京講話前不久，美國在聯合國安理會表示，入侵迫在眉睫。

美國常駐聯合國代表托馬斯-格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)在緊急會議上說：“我們今晚在這裡開會，是因為我們和烏克蘭共同認為，俄羅斯對烏克蘭的全面、進一步入侵迫在眉睫。”格林菲爾德說，“今晚我們見到俄羅斯關閉空域、調動部隊進入頓巴斯，指示部隊進入備戰狀態。這是一個危急時刻。”

由於存在“潛在危險”，烏克蘭對其領空內的民用航班做出限制。幾小時前，一名衝突區監測員警告說，由於存在意外擊落或網絡攻擊的風險，航空公司應停止飛越烏克蘭領空。

路透社引述目擊者報導稱，周三早些時候，有人看到包括九輛坦克在內的軍事裝備車隊從俄羅斯邊境的方向朝頓涅茨克移動。自從普京本周承認烏東兩個分離地區獨立並下令部署他所稱的維和人員以來，炮擊事件愈演愈烈。西方稱普京此舉是入侵行動的開始。

聯合國安理會周三晚間開會，這是安理會本周第二次就俄烏危機在深夜舉行會議。由於俄羅斯擁有安理會否決權，呼籲莫斯科停止對鄰國採取行動的決議草案註定要失敗，但一名安理會外交官說，這將使俄羅斯注意到它“不符合國際法”。