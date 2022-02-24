俄羅斯對烏克蘭開戰 歐美西方磋商進一步制裁

俄羅斯/烏克蘭/歐美製裁

俄羅斯總統普京今天凌晨對烏克蘭發動了被美國總統拜登指控是“有預謀的戰爭”。美國總統拜登周四早間將會晤七國集團(G7)領導人，制定對俄羅斯採取更嚴厲措施的方案。下一步行動可能包括對更多俄羅斯銀行實施制裁，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank) 和VTB，禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易，以及對美國和外國製造的商品採取出口管制。此前，俄羅斯總統普京對烏克蘭發動了拜登所稱的“有預謀的戰爭”。

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據路透社今天報道說，美國總統拜登表示對於俄羅斯軍隊師出無名的攻擊烏克蘭行動，美國及盟國將團結一致予以果決回應。拜登周三晚上與烏克蘭總統澤連斯基通過電話。

拜登發表聲明稱，俄羅斯總統普京選擇發動有預謀的戰爭，將帶來災難性的傷亡。

此前不久，俄羅斯總統普京授權在烏克蘭東部展開軍事行動，烏克蘭首都基輔和烏克蘭東部分離城市頓涅茨克都傳出了爆炸聲。

白宮表示，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)、國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)和其他高級顧問周三晚間向拜登通報了情況。白宮表示，拜登將在周四下午就美國以及盟國對俄羅斯施加制裁發表談話。

拜登說，華盛頓還將與北約盟國進行協調，“以確保作出強有力的、統一的回應，遏制對該聯盟的任何挑釁”。

布林肯和財政部長葉倫將在白宮情況室與拜登一起參加G7的電話會議。拜登擔任美國副總統期間，在2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞地區時深度參與處理此事。

路透社說，拜登本周策畫了西方對俄羅斯寡頭、金融機構和出口的第一輪制裁，他面臨來自國會兩黨議員的壓力，要求對莫斯科進行更嚴厲的打擊。

美國官員本周警告說，如果莫斯科繼續其侵略行為，將付出更高昂的代價。

華盛頓周三加大對普京施壓，對負責建設俄羅斯北溪二號天然氣管道的公司及其人員實施制裁。

德國周二叫停了對該管道的審批，擔心它可能使莫斯科把對歐洲的能源供應當作武器。

路透社說，下一步行動可能包括對更多俄羅斯銀行實施制裁，包括俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank) 和VTB，禁止美國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易，以及對美國和外國製造的商品採取出口管制。