加大制裁力度

加拿大宣布新的制裁措施

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mardi une première salve de sanctions contre la Russie après la reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine. Photo prise le 22 février 2022 © REUTERS/Patrick Doyle

作者： 法廣 1 分鐘

加拿大周四公布了對俄羅斯實施新的制裁，制裁針對 62 名個人和實體，包括幾位部長、瓦格納準軍事組織和俄羅斯主要銀行，並取消所有對俄羅斯的出口執照，以應對莫斯科對烏克蘭發起的軍事攻勢。