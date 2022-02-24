加大制裁力度 加拿大宣布新的制裁措施 發表時間： 24/02/2022 - 19:54 Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mardi une première salve de sanctions contre la Russie après la reconnaissance par Vladimir Poutine de l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine. Photo prise le 22 février 2022 © REUTERS/Patrick Doyle 作者： 法廣 1 分鐘 加拿大周四公布了對俄羅斯實施新的制裁，制裁針對 62 名個人和實體，包括幾位部長、瓦格納準軍事組織和俄羅斯主要銀行，並取消所有對俄羅斯的出口執照，以應對莫斯科對烏克蘭發起的軍事攻勢。 廣告 繼續瀏覽後續 加拿大總理 特魯多在一次記者招待會上表示：受制裁的將包括俄羅斯國防部長、財政部長和司法部門的高層人士。2月23日，特魯多曾經表示，“我們將禁止加拿大人購買俄羅斯主權債務。我們將對俄羅斯國有銀行實施額外的制裁，並阻止與它們的任何金融交易。” 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 加拿大