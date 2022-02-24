普京下令對烏克蘭實施“特別軍事行動” 歐美批“出師無名”

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俄羅斯總統普京周四上午授權對烏克蘭採取“特別軍事行動”，以消除他所稱的嚴重威脅，並表示他的目的是使烏克蘭非軍事化。普京清晨在國家電視台的講話中說，他別無選擇，只能發起這場行動，行動的範圍目前還無法確定，但似乎遠遠超出幫助烏克蘭東部親俄的分離主義分子。美國總統拜登表示，對於俄羅斯軍隊師出無名的攻擊烏克蘭行動。北約今天抨擊俄羅斯對烏克蘭采軍事行動是無端攻擊。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯總統普京周四上午授權對烏克蘭採取“特別軍事行動”。普京清晨在俄羅斯國家電視台的講話中說，“我已經決定進行一次特別的軍事行動。” 普京是坐在克里姆林宮的一張辦公桌前，旁邊是一排電話，身後是俄羅斯國旗。普京說，軍事行動目標是保護在過去八年中遭受霸凌和種族滅絕的人們。為此，我們將努力使烏克蘭非軍事化和非納粹化。

普京威脅，“並將那些對平民，包括對俄羅斯聯邦公民犯下無數血腥罪行的人送上法庭。”

俄羅斯稱親俄分離主義分子在2014年佔領的東部地區的人民遭到種族滅絕，烏克蘭認為這一指控是無稽之談。基輔表示，普京正在尋找人為的借口來攻擊烏克蘭。在普京做出上述宣布前，烏克蘭東部親俄分離主義分子向莫斯科請求提供軍事幫助，以應對他們所說的日益加劇的烏克蘭侵略。

基輔否認有任何此類侵略行為。

普京告訴烏克蘭軍隊放下武器，回家去。普京說，“我敦促你們立即放下武器，回家去。所有滿足這一要求的烏克蘭軍隊軍人將能夠自由地離開戰區，回到他們的家裡，”普京說，他說話的聲音中不時帶着憤怒。

在普京講話結束幾分鐘後，據路透社駐烏克蘭首都基輔的記者聽到遠處傳來爆炸聲，聽起來像是炮擊。

據普京還說，“俄羅斯無法在來自現代烏克蘭領土的持續威脅下感到安全、也無法發展和生存。”他並表示，如果任何外部力量試圖干涉俄羅斯的行動，俄羅斯將立即做出反應。普京警告，“無論誰試圖阻礙我們，甚至對我們的國家、我們的人民製造威脅，都應該知道，俄羅斯的反應將是立即的。這將使你們面臨歷史上從未遇到過的後果。”

路透社報道稱，在烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲後，美國總統拜登表示，對於俄羅斯軍隊師出無名的攻擊烏克蘭行動，美國及盟國將團結一致予以果決回應。

拜登發表聲明稱，俄羅斯總統普京選擇發動預謀性戰爭，將帶來災難性的傷亡。拜登警告，“俄羅斯要對這次襲擊造成的死亡和破壞負責。世界將追究俄羅斯的責任。”

拜登表示，他將在周四宣布美國及其盟友要俄羅斯承擔的進一步後果。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）今天譴責俄羅斯對烏克蘭發動「魯莽且無端的攻擊」，警告此舉置「無數」平民性命於險境。斯托爾滕貝格透過聲明表示：「我強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發起魯莽且無端的攻擊，此舉置無數平民性命於險境。儘管我們一再警告，且在外交方面努力不懈地交涉，俄羅斯仍再度選擇走上侵略主權獨立國家的道路。」

他還說：「北約盟國將召開會議處理俄羅斯侵略行動的後果。在這個惡劣時刻，我們與烏克蘭人民同在。北約會竭盡一切保護並捍衛我們的盟友。」