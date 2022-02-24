歐盟開始討論接收烏克蘭戰爭難民

歐盟/難民/烏克蘭

烏克蘭遭俄羅斯軍事進攻打擊，歐洲聯盟預計戰事延續將造成大批烏克蘭人逃離戰火。歐盟各國未雨綢繆已經開始布局接受大批難民。歐盟譴責俄羅斯入侵烏克蘭，目前多個國家都支持接受烏克蘭難民。尚沒有激進政黨對接納烏克蘭難民提出責難。

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據法新社今天報道稱，歐盟委員會主席馮德萊恩周四表示，歐盟完全準備好歡迎逃離遭到俄羅斯軍事攻擊的烏克蘭難民。

據歐盟執委會說："由於所有成員國都在積極安排，我們現在已經有明確的應急計畫，可以立即接收和安置來自烏克蘭的難民。據馮德萊恩說：我們希望難民人數越少越好，但我們完全準備好接收他們，他們是受歡迎的。

據馮德萊恩說，歐盟正在向烏克蘭提供人道主義支持，以滿足烏克蘭境內流離失所者的需求。她強調說，除了目前已有的12億歐元的財政援助外，烏克蘭還將獲得更多的財政支持。

據美國駐聯合國大使琳達-托馬斯-格林菲爾德周三表示，俄羅斯與烏克蘭的衝突可能導致 "新的難民危機"，"多達500多萬人流離失所"。

波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞和匈牙利是與烏克蘭接壤的歐盟國家。波蘭已經接納有大約150萬烏克蘭國民，波蘭已經表達了對其東部大鄰國烏克蘭的支持和幫助的意願。歐盟內政事務專員Ylva Johansson周二在華沙與波蘭當局會談後表示，波蘭 "為接收大量烏克蘭人做了相當充分的準備"。

與烏克蘭東部接壤的斯洛伐克也說它準備提供幫助。歐洲最貧窮的國家之一羅馬尼亞也說，它不希望有很多烏克蘭人逃到羅馬尼亞的領土上，但準備接收50萬人。

即使是匈牙利，匈牙利總理維克多-歐爾班以他的對移民的強硬立場而聞名，似乎也準備接收烏克蘭難民。