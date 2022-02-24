烏克蘭危機 法國戰略家指核大國間正面戰爭可能產生災難性後果

就西方國家如何反擊普京的入侵烏克蘭，根據法國地緣政治專家弗朗索瓦·海斯堡（François Heisbourg）指出，面對烏克蘭危機，核大國間正面戰爭可能產生災難性後果。外交手段“今天不再有它的地位了”，面對俄羅斯，應該採取的是新，而且“更強而有力”的制裁措施。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯在周三半夜入侵烏克蘭，之後的周四（24日），整個國際社會都在努力試圖就如何反擊普京，達成一致。也是戰略研究基金會特別顧問的弗朗索瓦·海斯堡接受巴黎人報採訪時表示，他並不對俄烏整個事態的轉變“真正感到驚訝”。根據他的看法，應該對俄羅斯採取更新的、更嚴厲，可能會產生影響的制裁。

那麼俄羅斯的這次入侵行動，是否顯示了西方外交手段的完全挫敗呢？

這名戰略顧問向巴黎人報指出，外交失敗從周日就開始了，尤其是周一，當普京摧毀了明斯克協議時。 也就是從清楚顯明沒有外交解決方案的那一刻起，那天夜晚發生的重大事件就僅是順着一個邏輯順序發展。僅僅在周三晚上召開聯合國安理會會議並不能改變現狀。 外交手段在今天已不再佔有一席之地了。但，它也許在不久的將來還會再次佔有一席之地。

除了譴責之外，西方還有什麼反應呢？

海斯堡說：西方在政治上展現的團結是很重要的事了。毫無困難地讓所有歐洲國家就這場危機達成共識並非易事。 第二輪制裁也在意料之中，這將比第一輪制裁更強大、範圍更廣。

他指出，這我們自然就會想到制裁能源領域，但也會想到金融制裁，以及禁止出售半導體產品給俄羅斯工業界。 也就是以西方所能的，所擁有的去做。

那麼，這種制裁是否真正能有效果呢？

海斯堡指出，我們經常會聽到有人說這項制裁根本沒什麼用。但要知道，現在我們要走出那些習慣性的制裁框架，所以完全有可能他們會帶來重大的衝擊。 但不應該去預測結果，因為重點是普京的腦袋究竟在想什麼。

法國、美國目前排除任何出兵烏克蘭干預的可能，這樣做對嗎？

海斯堡說回答：是的，排除直接軍事干預，這是正確的，因為幾個核大國之間發生正面戰爭可能會產生災難性的後果。

支援抵抗防禦的裝備很重要，正如同法國總統馬克龍宣布的，但我們不會立即用士兵無法掌握的新手段創建一個複雜的軍事組織。它比較是隨着時間的推移，才尤其有用。