烏克蘭/俄羅斯

面對俄軍今天對烏克蘭發起陸海空全面入侵行動，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲願意保家衛國的人民挺身出面，政府將配發武器。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）說，任何願意且能夠扛起武器的人都可加入守土部隊行列。警方則表示，將向退伍軍人配發武器。

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據中央社今天報道稱，俄羅斯對烏克蘭發動陸海空攻擊。烏克蘭對守土民眾配發武器。

烏克蘭總統澤連斯基的幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）告訴記者，俄羅斯入侵的最初數小時，造成了40多名烏克蘭軍人和大約10位平民喪生。

據烏克蘭武裝部隊總司令紮盧日內（Valeriy Zaluzhny）表示：“烏克蘭武裝部隊最高統帥（總統澤連斯基）下令，要讓侵略者（俄軍）蒙受最大損失。”

烏克蘭軍方表示，烏軍已在東部大城哈爾科夫（Kharkiv）附近一條道路上摧毀4輛俄軍坦克車，在盧甘斯克（Luhansk）一座城鎮附近擊斃50名俄軍，並同樣在烏東擊落第6架俄國軍機。

消息說，不過俄羅斯否認，其軍機或裝甲車被毀。

此外，烏克蘭邊境防衛局表示，3名邊防官兵在南部刻松州（Kherson）陣亡，另有若幹人受傷。