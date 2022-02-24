美財政部、商務部宣布對俄實施空前和廣泛的經濟制裁及出口管制

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden）2月24日就俄羅斯對烏克蘭的無端和無理的攻擊發表了電視講話。美國財政部和商務部隨後宣布了對俄羅斯實施“空前和廣泛的”制裁及出口管制。

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美國財政部周四通過聲明表示：“美國與夥伴和盟國協同行動，以最大限度地加大俄羅斯的後果，並顯示出反對入侵主權國家的團結。十大俄羅斯金融機構現在受到美國的限制；美國準備（使俄羅斯）付出額外的代價。”美國財政部的聲明稱：“美國採取了重大和前所未有的行動，通過施加嚴重的經濟代價來回應俄羅斯對烏克蘭的進一步入侵，這將對俄羅斯的經濟和金融體系產生直接和長期的影響。”

聲明稱：“美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）今天與盟國和夥伴合作，實施了廣泛的經濟措施，針對俄羅斯金融體系的核心基礎設施：包括俄羅斯所有最大的金融機構以及國有和私營實體的融資能力，並進一步禁止俄羅斯進入全球金融體系。這些行動還針對俄羅斯所有銀行資產的近80%，並將對俄羅斯經濟和金融體系產生深刻和持久的影響。”

聲明稱：“在拜登總統本周首次宣布制裁的基礎上，今天財政部正在對俄羅斯的頂級金融機構採取行動，包括制裁迄今為止俄羅斯最大的兩家銀行和世界各地近90家金融機構的子公司。財政部還在制裁更多的俄羅斯精英及其家庭成員，並對俄羅斯主要國有企業和大型私營金融機構的新債務和股權實施額外的新禁令。這將從根本上危及俄羅斯為其侵略行為籌集關鍵資本的能力。這些行動的具體目的是施加直接成本，破壞和降低未來的經濟活動，將俄羅斯與國際金融和商業隔離，並降低克里姆林宮未來的權力投射能力。”

美國財政部長珍妮特·耶倫（Janet Yellen）在聲明中說：“財政部正在採取嚴肅和前所未有的行動，給克里姆林宮帶來迅速和嚴重的後果，並大大損害他們利用俄羅斯經濟和金融系統來推進其惡性活動的能力。”她補充說：“我們與合作夥伴和盟友協調採取的行動，將削弱俄羅斯投射力量的能力，並威脅到歐洲的和平與穩定。我們團結一致，努力追究俄羅斯進一步入侵烏克蘭的責任，同時減輕對美國人和我們合作夥伴的影響。如果有必要，我們準備讓俄羅斯付出更多代價，以回應其惡劣的行為。”

聲明指：“俄羅斯龐大的金融服務部門在很大程度上由國有企業主導，這些企業依靠美國的金融系統在俄羅斯國內和國際上開展業務活動。美國今天實施的制裁切斷了俄羅斯金融系統和經濟的主要部分與這一重要金融基礎設施和更廣泛的美元的聯繫。美國與合作夥伴密切磋商，以調整這些行動的經濟成本，使之對俄羅斯聯邦政府及其經濟產生最大影響，同時減輕對美國及其盟友的影響。財政部幾個月來持續的金融外交，幾乎每天都與合作夥伴和盟友以及各個層面的人進行交流，加強了目標的統一性、決心和技術協調，以提供一系列廣泛的有影響的措施，這些措施將在俄羅斯被深深感受到。”

聲明稱：“今天的行動是根據第14024號行政命令採取的，該命令授權對俄羅斯的有害外國活動進行制裁，包括違反國際法的核心原則，如尊重主權國家的領土完整。”美國財政部周四宣布採取的主要措施包括：“針對俄羅斯兩個最大的金融機構：俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)，大大改變了它們的基本運作能力。每天，俄羅斯金融機構在全球進行價值約460億美元的外彙交易，其中80%是美元交易。這些交易中的絕大部分現在將被中斷。通過切斷俄羅斯兩家最大的銀行：按資產價值計算，這兩家銀行佔俄羅斯銀行系統總額的一半以上通過美國金融系統處理付款。受到今天行動影響的俄羅斯金融機構不能再從美國金融系統的顯著覆蓋範圍、效率和安全性中受益。”

此外，美國財政部還封鎖了俄羅斯其他主要金融機構：美國財政部海外資產控制辦公室還對另外三個主要的俄羅斯金融機構實施了封鎖制裁：“Otkritie、Novikom和Sovcom。這三家金融機構在俄羅斯經濟中發揮着重要作用，持有的資產總價值達800億美元。這些指定進一步限制了俄羅斯的金融服務部門，並大大削弱了俄羅斯其他關鍵經濟部門進入全球市場、吸引投資和使用美元的能力。”美財政部並對俄羅斯主要國有和私營實體的債務和股權禁令：”這13家主要公司被列在涉俄實體指令的附件1中，包括對俄羅斯經濟至關重要的公司和俄羅斯最大的六家金融機構。它們現在被嚴重限制，無法通過美國市場籌集資金：這是資本和創收的關鍵來源，這限制了克里姆林宮為其惡性活動籌集資金的能力，包括支持進一步入侵烏克蘭。”

美國財政部並對一般許可證採取了措施：“為確保這些制裁和禁令對預期目標產生影響，並盡量減少對第三方的意外後果，美國財政部海外資產控制辦公室還就這些行動頒發了幾份一般許可證。特別是，能源的支付是從生產到消費。制裁和許可方案的構建考慮到了高能源價格給普通公民帶來的挑戰，並不妨礙銀行為其處理付款。”此外，美國財政部還對俄羅斯精英展開新的制裁行動，他們包括：與普京關係密切的家族、金融領域的精英們”等目標。

美國商務部當天也發表聲明指出：“今天，美國商務部通過其工業與安全局（BIS）對俄羅斯進一步入侵烏克蘭做出回應，實施了一系列全面的嚴格的出口管制，這將嚴重限制俄羅斯獲得其維持侵略性軍事能力所需的技術和其他物品。這些控制措施主要針對俄羅斯的國防、航空航天和海事部門，並將切斷俄羅斯獲得重要技術投入的途徑，萎縮其工業基礎的關鍵部門，並削弱其在世界舞台上施加影響的戰略野心。”

美國商務部表示：“商務部工業與安全局的行動，以及財政部的行動，是拜登-哈里斯政府對俄羅斯侵略的迅速和嚴厲反應的一部分。這些措施也反映了美國、歐盟（EU）、日本、澳大利亞、英國、加拿大和新西蘭之間在出口管制政策和要求方面的重大合作，預計會有更多國家加入。如果有必要，根據俄羅斯隨後的任何破壞穩定的行動，美國政府將在未來幾天採取更多嚴格的經濟措施。”

聲明稱：“今天宣布的出口管制措施是商務部對美國物品（包括技術）以及對使用美國設備、軟件和藍圖生產的外國物品最全面的出口授權，針對的是一個國家。這些行動，與我們的合作夥伴正在採取的行動一起，限制了俄羅斯獲得可以支持該國國防工業基地和軍事及情報部門的物品。”

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo ）通過聲明表示：“俄羅斯的行動對生活在烏克蘭的人來說是一個直接的危險，但也對全世界的民主構成了真正的威脅。”她強調：“通過採取果斷行動並與我們的盟友和夥伴密切協調，我們今天正在發出一個明確的信息，即美國不會容忍俄羅斯對一個民主選舉產生的政府的侵略。商務部與我們在國際上和整個拜登-哈里斯政府的合作夥伴一起，將繼續使用我們所掌握的一切工具來限制支持俄羅斯軍事能力的產品、軟件和技術。”

美國商務部表示：“商務部工業與安全局針對俄羅斯的出口管制措施對莫斯科的國防、航空航天和海洋工業所依賴的敏感物品實行拒絕政策。這些物品，其中許多以前在運往俄羅斯時不受管制，包括半導體、計算機、電信、信息安全設備、激光和傳感器。今天的規則還對49個俄羅斯軍事終端用戶實施了嚴格的控制，這些用戶已被列入BIS的實體名單。歐盟、日本、澳大利亞、英國、加拿大和新西蘭已經宣布計畫實施基本類似的限制措施，並對在其國家生產的物品免於新的要求。這一強有力的國際反應將對俄羅斯的軍事和國防部門產生嚴重後果，並發出我們聲援烏克蘭人民的明確信息，預計將有更多國家加入這一努力。”