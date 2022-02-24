聯合國兩會 古特雷斯對普京喊話：停止侵略烏克蘭

聯合國/烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯宣布對鄰國烏克蘭採取軍事行動後，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）今天敦促莫斯科停止烏克蘭境內的侵略行動。法新社說，聯合國安全理事會就俄烏危機召開完緊急會議後，古特雷斯說：“普京總統，看在人道的份上，請把你的軍隊調回俄羅斯。”古特雷斯還說：“看在人道的份上，別讓歐洲爆發本世紀開始以來最慘烈的戰爭。”他又說，戰事“現在就必須停止。聯合國23日就烏克蘭危機召開安理會會議與聯合國大會。

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據中央社今天引述消息報道說，聯合國安理會23日晚就俄烏危機召開3天來第2場緊急會議，聯合國秘書長古特雷斯在會議一開始激動地向普京直接喊話，他說：“普京總統，請命令你的軍隊停止攻擊烏克蘭，給和平一個機會，已有太多人陣亡了。”

才幾分鐘後，普京突然在俄羅斯電視台上發表演說，宣布他已“決定採取軍事行動”。

普京是在安理會會議召開不久後宣布採取軍事行動，但安理會理事國仍依照備妥的講稿發言，大致上呼應古特雷斯對普京的喊話。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）懇請普京“懸崖勒馬”。她說：“把你的軍隊、戰車、戰機調回他們的兵營與機棚，請派你的外交官坐上談判桌。”湯瑪斯-葛林斐德指控普京為了實現“自私自利的野心”，就算犧牲無數人命也在所不惜。

美國大使誓言，國際社會將會團致一致，反制俄羅斯的侵略行動。

據聯合國官方報道稱，就烏克蘭與俄羅斯危機，昨天一整天充斥令人不安的報道。

聯合國主管政治與建設和平事務的副秘書長迪卡洛向安理會通報了局勢的最新發展。

她表示，23日早些時候，所謂的“頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國”當局要求俄羅斯聯邦提供軍事援助。同樣在23日，烏克蘭當局宣布全國進入緊急狀態，並宣布了其他相關的國防和安全措施，包括動員預備役人員。

迪卡洛說：“23日一整天，我們都看到了令人不安的報道，稱接觸線兩側持續遭到猛烈炮擊，並有平民和軍人傷亡。還有報道稱，民用基礎設施一再成為攻擊目標。”

她表示，23日晚，不同媒體報道了正在進行的大規模軍事集結和軍事縱隊向烏克蘭移動。據報道，俄羅斯聯邦還對民用飛機關閉了靠近烏克蘭邊境的領空。

迪卡洛說：“聯合國無法核實任何這些報道。但如果這些事態得到證實，那將大大加劇本已極為危險的局勢。”她表示，烏克蘭當局還報告了針對該國多個國家和金融機構的新的大規模網絡攻擊。

聯合國大會23日還就烏克蘭局勢舉行會議。

聯合國官方中文報道指聯合國大會就烏克蘭暫時被佔領土局勢舉行全體會議。聯合國官方的中文報道沒有將俄羅斯在烏克蘭東部的軍事行動指為入侵，稱“暫時被佔領土”。

據聯合國大會第76屆會議主席沙希德表示，“欲免後世再遭戰禍”是《聯合國憲章》序言中的第一句話，也是人類在經歷了兩次世界大戰的破壞後創建聯合國的主要動機。《憲章》第一條明確規定了聯合國的宗旨是“以和平方法且依正義及國際法之原則，調整或解決足以破壞和平之國際爭端或情勢”。

沙希德在發言最後引用了聯合國第二任秘書長達格·哈馬舍爾德的話：“聯合國不是為了把人類帶入天堂，而是為了把人類從地獄中拯救出來”。

聯合國秘書長古特雷斯也發表講話。古特雷斯在發言中再次重申，俄羅斯決定承認頓涅茨克和盧甘斯克地區某些地域的所謂“獨立”及其後續行動侵犯了烏克蘭的領土完整和主權，不符合《聯合國憲章》的原則。

他表示，聯合國大會在半個世紀前通過的里程碑式的《關於各國依聯合國憲章建立友好關係及合作之國際法原則之宣言》強調了國家主權平等的原則，明確指出“國家之領土完整及政治獨立不得侵犯”。 他說：“大會的其他決議也完全支持烏克蘭在其國際公認邊界內的主權、政治獨立和領土完整。”