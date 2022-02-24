英國斥俄羅斯RT新聞頻道淪為克里姆林宮造謠工具

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英國周三指責俄羅斯RT新聞頻道是克里姆林宮散播假消息的工具，並要求英國媒體監管機構採取必要行動，此前俄羅斯承認烏克蘭東部的兩個叛亂地區獨立。批評人士認為，以英語、阿拉伯語、西班牙語和德語播放新聞的RT是俄羅斯國家的宣傳部門，旨在破壞對西方各國當局的信心。

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據路透社報道說，英國文化大臣稱俄羅斯RT新聞頻道淪為克里姆林宮造謠工具。此前，俄羅斯官員表示，RT是莫斯科與美英的全球媒體公司競爭主導地位的一種方式，莫斯科稱這些媒體公司提供有關世界的觀點是片面的。

據該報道，批評人士認為，以英語、阿拉伯語、西班牙語和德語播放新聞的RT是俄羅斯國家的宣傳部門，旨在破壞對西方各國當局的信心。

英國文化大臣Nadine Dorries在給國家媒體監管機構--英國通訊管理局(Ofcom)的一封信中表示，擔心RT會試圖傳播關於俄烏危機的“有害的不實信息”。

英國首相約翰遜在議會被問及是否會要求Ofcom審查RT的執照時表示，他相信文化大臣Dorries已經要求監管機構審查此事。

據路透社，Ofcom並未特別針對RT發表意見，但表示將優先處理有關廣播公司對俄羅斯和烏克蘭新聞報導的投訴。