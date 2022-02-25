俄羅斯軍隊侵佔切爾諾貝利引發核泄露擔憂

烏克蘭/俄羅斯

2月24日下午，俄羅斯在烏克蘭發起的軍事行動後數小時便佔領了曾經發生和爆炸的切爾諾貝利遺址，引發外界對軍事攻擊造成核輻射的擔憂。

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1986年烏克蘭爆發切爾諾貝利核爆炸，同武漢爆發新冠疫情一樣，前蘇聯政府也從一開始隱瞞核事故導致核電站工作人員以及周邊地區民眾遭受嚴重核輻射危害。今天核電站30公里地區被劃為禁區。該核電站的另外三個反應堆至2000年已經全部關閉，核電站雖然已經停止運作，但是，仍然擁有大量放射性的核廢料， 烏克蘭內政部顧問Anton Guerachtchenko警告說， 倘若（核廢料）儲存庫被敵人的炮火摧毀，放射性塵埃將覆蓋烏克蘭、白俄羅斯和歐盟國家。法國世界報報道說，烏克蘭內政部還擔心，俄羅斯佔領該地區是否是為了利用放射性廢料來製造核彈。對此，德國經濟部長Robert Habeck表示，俄羅斯有足夠的材料，不需要切爾諾貝利的材料。

此外，美國白宮發言人Jen Psaki 此前表示，核電站的工作人員被俄羅斯軍隊“劫為人質”，她說此舉將對核設施以及核廢料的安全維護構成威脅，烏克蘭當局聲稱當地核輻射指標出現上升，但是，他們無法核實具體數據，而俄羅斯軍方則表示一切均在他們的掌控之中。

國際原子能機構（AIEA）也在一份聲明中表示關切，並呼籲 "保持最大限度的剋制，避免採取任何會使該國核設施面臨風險的行動。

不過，紐約時報駐莫斯科記者安德魯-E-克萊默引述軍事專家分析指出，目前俄羅斯人真正感興趣的是切爾諾貝利的戰略地理位置。因為，如果俄羅斯軍隊想從北方攻擊基輔，切爾諾貝利就在路上。

一位俄羅斯安全問題專家向路透社表示，俄羅斯軍隊佔領切爾諾貝利是要向北約發出一個明確的信號，以阻止北約軍事干預烏克蘭。雖然，無人知曉普京究竟在做何打算。

而曾經在歐巴馬政府國防部工作過的伊夫林-法卡斯今天則向美國媒體表示，俄羅斯佔領切爾諾貝利是因為他們試圖佔領整個烏克蘭。她認為俄羅斯的目的是要推翻烏克蘭政府，掌控整個國家。