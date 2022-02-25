俄羅斯遭制裁延擴至歐冠決賽：剝奪聖彼得堡而移師巴黎

烏克蘭/俄羅斯/歐洲冠軍杯決賽

俄羅斯入侵烏克蘭使聖彼得堡成為該比賽的主辦城市遭到質疑，作為制裁，歐洲足球聯合會決定將比賽移師在法國巴黎法蘭西體育場舉行。這樣的決賽易地是自 2006 年以來的第一次。

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據Politico今天報道稱，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐足聯剝奪了聖彼得堡舉辦歐洲冠軍杯決賽舉辦比賽的權利。歐足聯昨天決定將在今年五月的歐洲冠軍聯賽決賽從聖彼得堡轉移到巴黎舉辦。

多名官員表示，周四下午，法國總統馬克龍積極參與了與歐足聯主席切弗林Čeferin關於將決賽移至法國舉行的談判。切弗林說，他有此構想，並支持這一計畫。切弗林於周四前往巴黎與馬克龍會面並敲定計畫。

官員們說，對於馬克龍來說，從俄羅斯手中奪走決賽舉辦權被視為一記回擊，因為此前法國總統在周一凌晨還曾與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)電話會談，儘管有爭議，但普京承諾對話。幾個小時後當晚，普京卻突然宣布承認烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克所謂的共和國獨立地位。

該報道說，在今天周五上午歐足聯執行委員會會議後發表的一份聲明中，歐洲足球管理機構表示：“歐足聯希望對法蘭西共和國總統馬克龍的積極支持和承諾表示感謝和讚賞，馬克龍推動歐洲俱樂部足球最負盛名的比賽易地，在目前空前危機時期將比賽移往法國。”

據聲明稱，參加歐足聯比賽的俄羅斯和烏克蘭俱樂部將不得不在中立場地進行主場比賽，具體安排“直至另行通知”。