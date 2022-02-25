全俄61個城市逾1849人因參加反戰集會被拘留 烏總統：我們看到了你們

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據俄羅斯獨立抗議監測機構OVD-Info在莫斯科時間2月25日下午15點42分發布的最新消息顯示，自24日以來，已有超過1849人在俄羅斯61個城市因參加反戰集會或抗議活動被拘留。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五在講話中表示：“對於所有出去抗議的俄羅斯聯邦公民，我想說：我們看到了你們。這意味着你們聽到了我們的聲音。這意味着你們開始相信我們了。為我們而戰，為反對戰爭而戰。”

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據OVD-Info周五下午披露的消息顯示，在俄羅斯首都莫斯科，該市至少有1007名被拘留者，至少有一人仍被拘留過夜。有關俄羅斯國內因參與反戰集會，實時更新的被拘留者名單可以通過OVD Info的網站查詢。

澤連斯基周五在講話中表示，俄羅斯對烏克蘭的持續侵略表明，西方對莫斯科的制裁是不夠的。他指出，在烏克蘭首都基輔和該國其他地區周五凌晨遭到俄羅斯導彈襲擊後，世界正在繼續觀察烏克蘭發生的情況。

澤連斯基在向烏克蘭進行電視講話結束時，再次用俄語向俄羅斯民眾發表講話。他說，對基輔的轟炸讓人聯想到納粹德國在第二次世界大戰期間的攻擊。澤連斯基說：“這讓人想起了1941年。”

澤連斯基談到：“親愛的俄羅斯聯邦公民! 正如我已經說過的，今晚他們開始轟炸英雄城市基輔的居民區。這一切讓我想起了1941年。對於所有出來抗議的俄羅斯聯邦公民，我想說：我們看到了你們。這意味着你們聽到了我們的聲音。這意味着你們開始信任我們。為我們而戰，為反對戰爭而戰。”

澤連斯基還敦促烏克蘭人繼續保護自己免受侵略。他強調說：“軍隊、邊防軍、國民警衛隊、警察、情報部門、領土防衛部隊都在最大限度地執行自己的任務。”