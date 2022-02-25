德財長：對切斷俄羅斯與SWIFT系統的聯繫持開放態度 法財長：贊成將俄羅斯排除在外

德國/法國/俄羅斯

歐盟理事會經濟及金融事務委員會非正式會議2月25日在巴黎召開。德國財政部長林德納（Christian Lindner）當天向媒體表示：“我們必須加大對俄羅斯的制裁力度，我們對將俄羅斯從SWIFT國際支付系統中剔除持開放態度。”法國經濟和財政部長勒梅爾（Bruno le Maire）指出，將俄羅斯排除在SWIFT系統之外的選項仍是“擺在桌面上”的。

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勒梅爾周五表示，歐盟將在短期內分析切斷俄羅斯與SWIFT國際支付系統聯繫的後果，然後決定是否使用這一“金融核武器”。在莫斯科入侵烏克蘭之後，歐盟國家已經決定了一攬子對俄制裁措施，包括將覆蓋俄羅斯銀行市場的70%的多項現狀。

就把俄羅斯從SWIFT體系中剔除的呼聲，勒梅爾說：“所有選項都在桌面上。事實是，當你手中有一個金融核武器時，你在使用它之前會考慮一下。”他指的是“某些歐洲夥伴的保留意見。”

據了解，一些國家不願意進一步切斷俄羅斯對SWIFT體系的聯繫，因為他們擔心如何支付俄羅斯的能源進口以及歐盟債權人是否會得到付款。

勒梅爾介紹說，因此，在巴黎舉行的歐盟財長會議要求歐洲央行和歐盟委員會“在未來幾小時內”對這種行動的後果做出分析。“SWIFT是金融核武器。SWIFT是允許俄羅斯金融機構與全球其他金融機構切斷聯繫的東西，”勒梅爾在巴黎會議間隙告訴記者。

勒梅爾補充說：“當你手中有核武器時，你會在使用它之前進行思考，一些成員國有保留意見，法國不是其中之一。”德國政府發言人周五早些時候表示，將俄羅斯踢出SWIFT將在技術上難以安排，並將對德國和德國企業在俄羅斯的交易產生巨大影響。

後來在巴黎的會議上，德國財政部長林德納說：“我們必須加強對俄羅斯的制裁，我們對將俄羅斯從SWIFT國際支付系統中剔除持開放態度。”他補充說：“我們一直在考慮將俄羅斯從SWIFT系統中剔除的後果，但這並不意味着我們反對這樣做。”林德納說：“我們是開放的，但你必須知道你在做什麼。”

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周五在推特上表示，他敦促美國國務卿布林肯（Antony Blinken）利用華盛頓的所有影響力來動搖猶豫不決的歐洲國家。庫列巴寫道：“與我的美國朋友和同行布林肯國務卿的又一次通話，就需要利用美國對一些猶豫不決的歐洲國家的所有影響力，以禁止俄羅斯進入SWIFT。我們還討論了進一步向烏克蘭提供防禦性武器的問題。”

歐盟委員會執行副主席、貿易專員東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）當天在巴黎的財長會議上說：“鑒於切斷俄羅斯與SWIFT的聯繫可能產生的深遠影響，所有選項都擺在桌面上。”他補充說：“這個方案必須提交給成員國，並對確切的影響進行評估，以便它們能夠做出明智的決定。”

SWIFT（環球銀行間金融通信系統），是連接全球銀行業的金融通信基礎設施。這個系統位於比利時，由其成員銀行管理，每天處理超過200個國家和地區以及11000家金融機構的數以百萬計的支付指令。伊朗和朝鮮目前已被踢出了這個系統。