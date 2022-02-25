歐盟委員會主席：普京試圖用武力重繪歐洲地圖，他必須也終將失敗

歐盟/俄羅斯/烏克蘭

歐盟27國領導人2月24日晚間在布魯塞爾舉行的歐洲理事會緊急會議上同意通過對俄羅斯實施第二套全面的制裁計畫。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）隨後共同出席了記者會。馮德萊恩向媒體表示：“普京正試圖征服一個友好的歐洲國家。他正試圖用武力重新繪製歐洲地圖。他必須，也終將失敗。”

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作為歐盟最高決策機構，歐盟27國領導人在周四晚的歐洲理事會緊急會議後發表了聯合聲明。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）以視頻的方式在會上向歐盟27國領導人進行了發言。歐盟27國領導人會後發表的聯合聲明說：“歐洲理事會最強烈地譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭無端和無理的軍事侵略。俄羅斯的非法軍事行動嚴重違反了國際法和《聯合國憲章》的原則，破壞了歐洲和全球安全與穩定。歐洲理事會強調，這包括烏克蘭選擇自己命運的權利。俄羅斯對這一侵略行為及其造成的所有破壞和生命損失負有全部責任。他將被追究其行為的責任。”

聲明指出：“歐盟對俄羅斯承認烏克蘭自稱的分離主義實體並部署其武裝力量作出了迅速和果斷的反應，採取了限制性措施作為回應。歐洲理事會今天與我們的夥伴和盟友密切協調，同意採取進一步的限制性措施，對俄羅斯的行動施加大規模和嚴重的後果。這些制裁措施涵蓋了金融部門、能源和運輸部門、（軍民）兩用物品以及出口管制和出口融資、簽證政策、俄羅斯個人的額外名單和新的列名標準。歐洲理事會將毫不拖延地通過歐盟委員會和歐盟外交與安全政策高級代表編寫的提案。”

馮德萊恩在會後的聯合記者上發表講話表示：“今天的事件是歐洲的一個分水嶺。炸彈正落在無辜的婦女、男子和兒童身上。他們為自己的生命擔憂，許多人正在死去。所有這些都發生在2022年——在歐洲的心臟地帶。普京總統選擇將戰爭帶回歐洲。這是對烏克蘭的全面入侵。而這從根本上使我們的和平秩序受到質疑。但今天我也要說。歐盟團結一致。今晚，歐洲領導人完全一致地譴責了殘暴和無端的攻擊。現在我們必須迎接這個時刻。我們將追究克里姆林宮的責任。”

馮德萊恩說：“歐洲領導人今晚批準的一攬子大規模和有針對性的制裁措施清楚地表明了這一點。最新的制裁計畫將對俄羅斯經濟和政治精英產生最大影響。它建立在五個支柱上。第一是金融部門；第二是能源部門；第三是運輸部門；第四是出口管制和禁止出口融資；最後是簽證政策。讓我強調其中最重要的幾點。”

馮德萊恩介紹稱：“首先，這個方案包括金融制裁，削減了俄羅斯進入最重要的資本市場的機會。我們現在針對的是70%的俄羅斯銀行市場，但也包括關鍵的國有公司，包括國防領域。這些制裁將增加俄羅斯的借貸成本，提高通貨膨脹，並逐漸侵蝕俄羅斯的工業基礎。我們也在針對俄羅斯的精英階層，遏制他們的存款，使他們不能再把錢藏在歐洲的安全港。”

馮德萊恩續指：“第二個主要支柱針對的是能源部門，這是一個關鍵的經濟領域，特別有利於俄羅斯政府。我們的出口禁令將通過使俄羅斯無法升級其煉油廠來打擊石油，這在2019年實際上給俄羅斯帶來了240億歐元的出口收入。第三個支柱是，我們禁止向俄羅斯航空公司出售所有飛機、備件和設備。這將使俄羅斯經濟的關鍵部門和國家的連接性下降。俄羅斯目前商業機隊的四分之三是在歐盟、美國和加拿大建造的。因此，他們在很大程度上依賴於此。”

馮德萊恩說：“第四點是，我們正在限制俄羅斯獲得關鍵技術。我們將打擊俄羅斯獲得其建設繁榮的未來所需的重要技術——如半導體或尖端技術。最後，關於簽證。外交官和相關團體，以及商業人士將不再有進入歐盟的特權。”

馮德萊恩強調：“一如既往，這些措施是與我們的夥伴和盟友密切協調的。這些當然是美國、英國、加拿大和挪威，但現在也有韓國、日本或例如澳大利亞的加入。我們的團結就是我們的力量。克里姆林宮知道這一點。它已經儘力分化我們，但它完全失敗了。克里姆林宮取得的效果恰恰相反。我們比以往任何時候都更團結，我們有決心 。”

馮德萊恩表示：“最後，讓我強調，這些事件確實標誌着一個新時代的開始。我們的分析必須非常清楚。普京正試圖征服一個友好的歐洲國家。他正試圖用武力重新繪製歐洲的地圖。他必須，也終將失敗。”此外，米歇爾在講話中說：“我們今天晚上進行了長時間的實質性辯論。這也是一場嚴肅的辯論，因為今天早上我們在歐洲大陸醒來時看到了一個不同的世界，一個基於規則的秩序正在被動搖，正在以極其痛苦的方式被攻擊的世界。”

米歇爾說：“這是一個機會，讓我們申明堅決譴責這種軍事侵略，譴責這種通過濫用和使用虛假借口和理由而發動的戰爭。我們也有機會，再次確認團結。歐盟的團結，成員國的團結，與我們的夥伴、我們的盟友、我們在世界各地的朋友的團結，捍衛國際法，捍衛基於規則的秩序，為和平、安全和穩定提供最大的保障。第二點是對俄羅斯政權發起額外的一攬子大規模和痛苦的制裁的政治決定。我們有機會與我們所有的同事一起，與我們的夥伴和盟友一起，重申這一堅定性。將由歐盟理事會在法律上執行今天晚上通過的政治準則。我們還提出了對烏克蘭人民、對烏克蘭的支持問題，以及調動籌資能力和人道主義支持的方式。”

米歇爾說：“我們還有機會聽到烏克蘭總統在本次歐洲理事會上的講話。這是一個嚴肅的時刻，一個尊嚴的時刻，也是一個沉着的時刻，在我們目前在烏克蘭經歷的極其困難和痛苦的情況下，他非常坦率地表達了他想向我們傳遞的信息，我們要強調並向所有烏克蘭人民的尊嚴和勇氣致敬，他們此刻正面臨著悲慘的處境。這些婦女、男子和家庭被打得鼻青臉腫，他們被一場戰爭的恐怖所直接影響，這場戰爭直到幾天前我們都希望在歐洲大陸上不可能發生，為了減少這種威脅，已經動員了所有的外交努力。”

米歇爾說：“最後，我們還有機會討論了一些其他議題，例如動員對歐盟東翼的支持的重要性，當然是在與北約的密切協作下。明天會有一個（北約）峰會，可以再次討論這個問題，但我們也在準備聲援最直接相關的國家，以便我們能夠調動必要的人道主義援助，也有辦法確保難民能夠以有尊嚴和適當的方式被接收。最後，這種情況也表明，當我們面對今天所看到的情況時，幾年來一直在進行的關於發展一個更傾向於主權或戰略自主的歐洲的這種雄心的辯論在多大程度上發揮了作用。 兩個例子；我想說明參與能源領域的必要性，以減少我們的依賴性，提高我們在這個領域的戰略獨立能力。”

米歇爾說：“我們還打算，這也是前段時間採取的一個方向，3月份在布魯塞爾舉行的歐洲理事會上，在歐盟委員會起草的建議的基礎上，就這一問題進行深入辯論。這一點顯然已經在今天晚上得到了解決。然後是繼續採取行動加強安全和防禦能力的重要性。當然，北約是我們安全的基石。我們相信，強大的聯盟是建立在強大、堅實的盟友基礎上的，這也是我們的雄心壯志的含義。”

米歇爾補充說：“最後一點，國際承諾的問題。我們可以看到，必須動員國際社會，動員世界上所有相信基於規則的秩序、相信國際法、相信《聯合國憲章》的國家，以保證穩定、安全和相互尊重。這就是為什麼我們打算極其致力於努力取得進展，以便我們能夠確保國際社會堅定不移，站穩腳跟，並被動員起來捍衛這些原則，在我們看來這些原則是極其重要的。這些是我想與你們分享的一些內容。”

米歇爾強調：“這不是一個平凡的歐洲理事會。這不是一次普通的會議，在這次會議上，我們清楚地意識到了問題的嚴重性，意識到我們正生活在一個可能代錶轉折點的時刻，為此，我們這一代人將與我們在全世界的夥伴一起，做出正確的選擇，明智的選擇，在短期內，也在中期和長期內表現出勇氣。謝謝你們。”